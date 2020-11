Besenyő, FTC: mindörökké

Nem kevesebb, mint 28 éve jár futballmeccsekre Besenyei Klára. A besenyőtelkiek Baby-ja nélkül nincs mérkőzés a dr. Vass Géza nevét viselő sporttelepen, miközben idegenbe is igyekszik elkísérni a kedvenceket. Klári életében jelentős szerepet tölt be a labdarúgás és a helyi klubért áldozatot hozó személyek szeretete.

– Lehó Antal vagyis Tóni bácsi, Dani Lajos, Nagy Albert bácsi és Ragó Kálmán – sorolja a neveket Besenyei Klára. – Tőlük jött a helyi futball iránti elköteleződés, no meg onnan, hogy a focipálya mellett nőttem fel. Így igazából nem volt nehéz a sportágnál kikötni, arról nem beszélve, hogy Besenyőtelken az 1990-es évek elején ez volt az egyetlen közösségi program. Jómagam 1992 óta járok meccsekre. Igyekszek minden mérkőzésen ott lenni és szurkolni a mieinknek. Szabó Kálmán barátommal gyakran idegenbe is elkísérjük a fiúkat.

A sokak által Baby-ként hívott drukker besenyői labdarúgóélethez kötődő legnagyobb élménye a 24 évvel ezelőtti idényhez kapcsolódik.

– Az 1995/96-os szezonban megyei I-es bajnoki címet szerzett csapat adta nekem a legtöbbet érzésben és emlékben egyaránt – tekint vissza a fanatikusnak méltán nevezhető szurkoló. – Kiss János edző vezetésével az előző évi ezüstérem után – tizenkét pontos előnnyel a Tenk előtt – az élen végzett a gárda. Nagyon szerettem azt a társaságot, mindig jó visszagondolni azokra az időkre. Jani bácsin kívül edzőként Kaló Mihály, volt besenyői futballistaként pedig Vass Pisti, Bocsi Zoli, a füzesabonyi Nagy Peti és Ágó Feri gyakorolta rám a legnagyobb hatást.

A drukkerek egyik sajátossága a köntörfalazás nélküli nyíltság. Így van ezzel Klári is.

– Bármikor kiállok a csapatért, elmondom a jót és a rosszat, megy a kritika, de a dicséret is. Szokták is mondani: Baby, te mindig őszinte vagy!

A karakán amazon nem rest összetűzésbe keveredni a vendégcsapatok szimpatizánsaival, miként a játékvezetőkről is markáns véleményt formál a pálya szélén. Már, ha okot adnak rá.

– A megyében most nincs baj a játékvezetéssel, szerintem sokat javult a színvonal. A bírók közül Varga Lászlót tartom követendő példának.

És, ha már követés, akkor szerelem, zöld szívvel, családdal és az állatok kedvelésével.

– A fradizmus is 1992-ig nyúlik vissza. Az edzőként Nyilasi Tibor irányította FTC Diósgyőrben elért 2–0-s győzelmével lett bajnok, no, én azóta imádom a zöld-fehéreket. Mondanom se kell, hogy mit jelentett, amikor 1997-ben Magyar Kupa-meccsen Besenyőtelken játszott az akkor már Novák Dezső vezényelte Fradi. A 4000 néző előtt rendezett összecsapáson Simon Tibiék ellen 5–0-ra kaptunk ki, de a lényeg nem ez jelentette. Fantasztikus dolognak tartom, hogy a Ferencváros 25 év múltán újra a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepel, ám azt borzasztóan sajnálom, hogy nézők nem lehetnek jelen a meccseket. Nekem már volt szerencsém eljutni a Groupama Arénába és ha lehetőségem lesz rá, ismét elmegyek.

Klári az édesapjával és a két gyönyörű francia bulldog kutyájával foglalkozik. A legtöbbet az életben szüleitől és régi munkatársaitól kapta, a legtöbbet pedig a nagyapjától tanulta.

– A szeretteim, a családom tagjai a legfontosabbak számomra. Amire vágytam, azt megadta nekem az élet: nagyszerű barátokat, akik jóban-rosszban mellettem állnak. Hálával gondolok a besenyői futballért sokat tett hajdani mindenesre, Nagy Albert bácsira; a névadó szponzor Erőss Róbertnek köszönöm a klubnak nyújtott támogatást; Tóth Lászlónak és fiának, Ádámnak pedig azt a munkát ahogy és amennyit foglalkoznak a besenyői ifi és a serdülőcsapattal. A bajnokság a vírushelyzet miatt furcsa véget ért, de bízok benne, hogy egyszer csak vége lesz ennek az állapotnak. Utána pedig azt kívánom, hogy legyen még sok szép francia bulldogom, szerepeljenek eredményesen a besenyőtelki csapatok, és persze legyen sikeres a Ferencváros. Mindörökké!