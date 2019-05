Besenyőtelek büszkesége 33. gólkirályi címét ünnepelhette

A település polgármestere sokszor mondtam Ádámnak, el ne felejtsd, hogy honnan indultál!

Balajti Ádámot nagyon szeretik Besenyőtelken. A település szülötte idén NB ­II.-es gólkirályi címmel bizonyította képességeit, újabb örömet szerezve a besenyőiek­nek. A 32 gólig jutott 28 éves csatárt a megye I-es klub részéről köszöntötték.

Itt jön Miklós bácsi, a legnagyobb besenyői Vasas-drukker! – fogadják Szakál Miklóst a pálya bejáratánál. A sporttelep a hajdani megyei szövetség (HELASZ) 2003-ban elhunyt elnökének nevét viseli, lévén, hogy dr. Vass Géza a település szülötteként öregbítette a község hírnevét. Arról egyelőre nincs szó, hogy Balajti Ádámról bármit is elneveznének a lakóhelyén, de arról nagyon is, hogy a csatár, amikor csak teheti, ott van a megyei I.-es csapat mérkőzésein, mint ahogy a helyiek egy része sem marad le a Vasas összecsapásairól.

Miklós bácsi „régi bútordarab” a Besenyőtelek SC-nél. Egykor foglalkozott az utánpótlással, majd szertárosként látott el nélkülözhetetlen feladatot. Ádám nem játszott a keze alatt, lévén, hogy már egészen kis gyermekként elkerült, ám szabadidejét mindig a pályán töltötte, így több mint gyakori vendég volt a sporttelepen. Ezúttal azonban nem labdát hozott a hóna alatt.

– Ezt a mezt viseltem az elmúlt idényben a Vasas színeiben, amit barátságunk jegyében adok át, megköszönve, hogy mindig számíthatok rátok – fordult a gólvadász Erőss Róberthez. A Besenyőtelek SC-Erőss út gárdájának technikai vezetője és támogatója is ajándékkal kedveskedett barátnak, aki az egylet nevében gratulált a kiemelkedő egyéni teljesítményhez.

– Sajnos az NB I-be jutás nem jött össze, mert az elejét rosszul kezdtük, és bár sikerült a visszakapaszkodás, a vége nem úgy alakult, hogy akárcsak a második helyet is elérjük – mondta a játékos. – Tavaly nyáron 17 új játékos érkezett, vagyis teljesen új csapatot kellett építeni, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra. A gyenge nyitány miatti tetemes lemaradást nem tudtuk úgy lefaragni, hogy abból dobogó legyen, és emiatt a szurkolók is csalódottak voltak. Igaz, azt sokan elfogadták, hogy ez az év talán kellett az új lendületvételhez.

A váciaktól az őszi szezon közben igazolt támadó három évre szóló szerződéséből egy esztendőt már maga mögött hagyott. A gólkirályok azonban kelendőek, noha egyelőre konkrét ajánlat nem futott be. – A hosszú és fárasztó idényt követően június 24-ig kaptunk szabadságot, ez idő alatt lehet, hogy lesz kérő, de lehet, hogy nem – tette hozzá Balajti. – Igazából ezzel most nem foglalkozok, mert nem érdemes. A szerződésem a Vasashoz köt, ahol remekül érzem magam. Olyan poszton játszottam, ahol a legtöbbre vagyok képes és ez az eredményességben is megmutatkozott. Szerencsére nem vagyok sérülékeny alkat, így a 38 meccsből 37 alkalommal pályára léphettem. Csapatkapitányként örömmel vállaltam pluszfeladatot a pályán belül és azon kívül is. Természetesen örülök a 32 gólnak, ami a társak nélkül nem ment volna, a negyedik hely miatt azonban nem lehet teljesen jó idényről beszélni.

Július 5-én a Dunaszerdahelyi AC ellen avatja az új ­Illovszky Rudolf Stadiont a Vasas FC, amely – jelen állás szerint – Balajti Ádám vezényletével fut majd ki a pályára. Nem tudni, hogy Szakál Miklós bácsi ott lesz-e, de az bizonyos, hogy az angyalföldiek továbbra is élvezhetik a besenyői szurkoló bizalmát. Mert szeretett klubját sose hagyja el az igazi drukker.

Édesapja nyilvántartásában 1568 találat szerepel

BOZSIK CSABA, a Besenyőtelek SC elnöke, a település polgármestere: – Sokszor mondtam Ádámnak, el ne felejts, hogy honnan indultál! Nagyon értékelő módon ő ezt be is tartja. Sok összetevő kell ahhoz, hogy egy sportoló ígéretes pályát fusson be. Ez esetben akadtak kitérők, de bízom benne, hogy most a helyén van és ettől még lesz feljebb is.

ERŐSS RÓBERT, a BSC technikai vezetője, támogatója: – A tehetség szorgalom nélkül semmire sem megy. Ádám esetében az alázat is megvan, ami az idén gólkirályi címben testesült meg. Ha csak tehetjük, minden mérkőzésére elkísérjük, de ő is jön hozzánk sűrűn és oktat bennünket lábtengóban, ahol csak ballal a labdába érve is rendre ő győz.

NAGY ENDRE, a besenyőtelkiek edzője: – Ahogy a csapat tagjai, úgy magam is rendkívül szívesen látom Ádámot a köreinkben. Nagyon pozitív hatással van a srácokra, egy-egy jó szóval sokat tud segíteni. Amikor pedig mi megyünk a meccsére, azt látjuk, hogy a Vasasnál is kedvelt és megbecsült személyiség, aki nem véletlenül a csapat kapitánya.

BALAJTI GÉZA, a játékos édesapja: – A család életében is fontosnak számított az elmúlt idény, ahol a fiam új lendületet véve hívta fel magára a figyelmet. A pályafutását a kezdetektől füzetben vezetem, így tudom pontosan, hogy az idei a 33. gólkirályi címét jelentette. A 33-as számú mezben 32 gólig jutott, összességében pedig gyerekkora óta 1568 gólnál tart.

Az NB II-es góllövőlista élmezőnye

32 gólos: Balajti Ádám (Vasas)

19 gólos: Nagy Patrik és Szarka Ákos (mindkettő Gyirmót)

17 gólos: Bobál Gergely (ZTE) és Sajbán Máté (Budaörs)

16 gólos: Hornyák Marcell (Nyíregyháza és Kovács Dávid (Budafok)