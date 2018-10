Biros: a végeredmény nem tükrözi a belefektetett munkát

Az egri származású Vályi Vanda öt góllal „köszönt vissza.”

Jól kezdett támadásban az egri női csapata a Dunaújváros elleni hazai bajnoki mérkőzésen, a végére azonban kinyílt az olló és hétgólos ZF-vereség került a jegyzőkönyvbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A női OB I 4. fordulójában:

ZF-EGER–DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

9–16 (5–5, 1–3, 1–3, 2–5)

Eger, Bitskey uszoda, 250 néző. V.: Bereczki, Ifj. Kenéz.

EGER: Horváth A. – Tóth Cs., Szilágyi Sz., Miklós R., Hlengiwe 1, Somhegyi 3, Szilágyi D. 2. Cs.: Aranyi – Kékesi, Pulyblank, Ráski 3, Molnár D., Kocsis Sz., Molnár D., Szűcs P. Edzők: Biros Péter, Szilágyi Péter.

DUE: Aarts – Ziegler, Gurisatti 3, Szellák, Menczinger 2, Horváth B. 2, Vályi V. 5. Cs.: Brezovszki 1, Mahieu, Luka, Garda 3, Huszti V. Edző: Mihók Attila.

Az eredmény alakulása: 1–0, 2–1, 2–4, 4–4, 4–5, 5–6, 6–6, 6–9, 7–9, 7–13, 9–13, 9–16.

Gól–emberelőnyből: 9/4, ill. 6/1.

Ötméteresből: 1/0, ill. 3/3.

Kettős emberelőnyből: 2/0, ill. –

Kipontozódott: Ziegler a 28. percben.

BIROS PÉTER: – Jó meccset játszottunk, bár szerettem volna, ha közelebb lettünk volna a Dunaújvároshoz. Két negyedik jól játszottunk, de a végére elfáradtunk, ezért lett ekkora a különbség, ezzel együtt nézőcsalogató meccs volt. A végeredmény nem tükrözi a belefektetett munkát, ezért is mondom, hogy nagyjából elégedett vagyok a lányokkal.

MIHÓK ATTILA: – Aláírtuk volna a mérkőzés előtt ezt a végeredményt, és bíztam benne, hogy győztes meccs után tudok nyilatkozni. Számítottunk rá, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, és az Eger alaposan megnehezítette a dolgunkat. Menet közben át is kellett variálni a csapatot ahhoz, hogy működőképessé váljunk, elsősorban a védekezésünket. Csak negyedről negyedre sikerült felőrölnünk a hazai csapatot, ezért is mondom, hogy nehéz találkozó volt.