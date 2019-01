BL: a védekezését tenné rendbe a ZF

Lemérhető, mennyit sikerült fejlődni az őszi meccshez képest.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A férfi Bajnokok Ligája A-csoportja 6. fordulójának mérkőzése:

PRO RECCO (olasz)–ZF-EGER

Bologna, szerda, 20.30. V.: Akladiotisz (görög), Rakovics (szerb).

Folytatva az elmúlt napok egri csapatainak sormintáját, a ZF férfi együttese is a világ egyik legjobb alakulatánál kezdi az új évet. A találkozót Bolognában rendezik, ami ilyen értelemben mindkét gárdának újdonságot jelenthet. Az esélyek ettől még természetesen talján sikert jósolnak, mindezt pedig az egriek csapatkapitányának elmondása alapján is leszűrhetjük.

– Nem érzem azt, hogy kitüntetett figyelmet szenteltünk volna a meccsnek, az egész inkább arról szól majd, hogy megpróbáljuk jól elindítani az évet – fogalmazott a világbajnok Decker Ádám. – Amikor végiggondoltam, mi az elvárás magammal szemben, akkor a minél kevesebb kapott gólra történő összpontosítás jelent meg a fejemben. Az őszi szezon végén nagyon sok gólt kaptunk, ami eddig nem volt ránk jellemző. Ezért is szeretem a sportot, mert minden mérkőzés tiszta lap, és most el lehet kezdeni a tavaszi szezont úgy, hogy meg kell próbálni minél kevesebb gólt kapni a Reccótól. Azért is lesz fontos ez a mostani fellépés, mert a világ egyik legjobb klubcsapatának vendégeként mérhetjük fel, hogy mennyit sikerült fejlődnünk az őszi találkozókhoz képest. Mindezt mindenféle nyomás nélkül tehetjük meg, mert nem elvárás a győzelem Olaszországban. Az az igazság, hogy nekünk még nem is most kell csúcsformába kerülnünk, mert nagyjából februárban következnek a bajnokságban és a BL-ben is a számunkra sorsdöntőnek nevezhető mérkőzések – zárta szavait Decker Ádám.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

1. Pro Recco 5 5 – – 69–36 15

2. Barceloneta 5 4 – 1 59–45 12

3. Brescia 5 4 – 1 44–32 12

4. FTC 5 3 – 2 52–39 9

5. ZF-Eger 5 2 – 3 49–58 6

6. Moszkva 5 1 – 4 50–52 3

7. Steaua Bucuresti 5 1 – 4 35–52 3

8. Crvena zvezda 5 – – 5 16–60 0

HIRDETÉS HIRDETÉS