Borsodnádasd–Eger II: menekülés a győzelembe

Kiesési rangadó helyszíne lesz szombaton a Borsodnádasd, ahol az Eger II. csapata játszik „élet-halál” meccset a megyei I. osztály 29., utolsó előtti fordulójában.

SZOMBAT, 15.00:

FC HATVAN (1.)–HEVES (10.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep V.: Klenovics Patrik (Májer, Nagy F.).

Az elmúlt egy hétben lejátszott két mérkőzésen (bajnoki és dr. Vass Géza-kupa) aratott győzelem során 16 gólig jutott bajnokcsapattal szemben nincs más hátra a hevesieknek, mint „betolni a buszt” a 16-os elé.

Ősszel: 1–0.

SZOMBAT, 17.00:

BORSODNÁDASD (14.)–BERG SYSTEM-EGER SE II. (16.)

Borsodnádasd. V.: Harnos Csaba (Lovas, Koroknai).

GYÁRFÁS GÁBOR, a BLASE játékos-edzője: – Nem akarom sorolni a közhelyeket, mindenki tudja mi lesz a tét szombaton. Ennek megfelelően készülünk, és mindenképpen a három pont megszerzésében gondolkodunk. A múlt heti verség számszerűen „csúnya” lett ugyan, de egyrészt a bajnok jelenleg olyan játékerőt képvisel, hogy ellene ez benne van a pakliban, másrészt a srácok első félidei teljesítménye több volt, mint biztató. Ugyanolyan határozott, taktikus, motivált játékot várok el a csapattól, és ha ez olyan eredményességgel párosul, mint néhány hete a Bélapátfalva ellenében, akkor a siker sem marad el. A keretből kérdéses Szabó, Juhász, Gáspár és Halász játéka is, Ambrus pedig már biztosan nem léphet pályára ebben a szezonban.

SZABÓ BÉLA, az egriek egyik játékos-edzője: – Menekülés a győzelembe! Ezt a címet nem mi találtuk ki, de most nálunk aktuális. Mindenki bevethető állapotban van, így csak saját magunkra figyelve, mégis bizakodva várjuk a hétvégét.

Ősszel: 3–3.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)

Bélapátfalva. V.: Varga László (Juhász Á., Bodó I.).

A bélapáti ifjak rendre mutogatják oroszlánkörmeiket. A halásziak azonban nem a félős kategóriába sorolhatók, és mivel tisztában vannak a hazaiak erényeivel, a nagy mellény-szindróma is kizárható.

Ősszel: 2–2.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (8.)–FELSŐTÁRKÁNY (7.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Debreczeni Krisztián (Szarvas, Dajkó).

Hasonló erők csapnak össze önbizalommal teli besenyőiekkel a hazai, megtépázott tekitéllyel a vendég oldalon. Ez alapján az valószínűsíthető, hogy a mérleg inkább a házigazdák felé billen majd.

Ősszel: 1–0.

MARSHALL-ASE (5.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (3.)

Andornaktálya. V.: Nógrád megyei játékvezetők.

Amennyiben a hazaiak győznek, megőrzik az esélyüket arra, hogy az utolsó fordulóban fellépjenek a dobogóra. A jelenlegi harmadik azonban erről nyilván hallani sem akar, már csak ezért sem, mert, ha a tavalyi 14. hely után bronzérmesként végezne a gárda, az felérne az arannyal.

Ősszel: 0–0.

SZOMBAT, 19.00:

MAKLÁR (12.)–PÉTERVÁSÁRA (4.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Füleki Csaba (Farkas Zs., Kovács Cs.)

Az éremre hajtó Pétervására nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy pontot veszítsen. A makláriak persze ezt másképp látják, számukra a döntetlen is értékkel bírna.

Ősszel: 1–2.

VASÁRNAP, 17.00:

EGERSZALÓK (11.)–LŐRINCI (2.)

Egerszalók. V.: Jávorszki Zoltán (Király, Nováki).

A lőrincieknek még nem dőlhetnek hátra ezüstérmesként, hogy a második hely meglegyen, Szalókon győzni kellene az újoncnak.

Ősszel: 0–2.

HERÉD (9.)–FÜZESABONY (13.)

Heréd. V.: Ducsai József (Nagy Petra Lovas).

A Lőrincitől egy hete pontot szerzett füzesabonyiak akár meg is tréfálhatják a herédieket, akik, ha nem figyelnek eléggé, nagyon meg szenvednek a sikerért.

Ősszel: 1–0.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA