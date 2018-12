Cseh, Németh, Burián: egy ok miatt váltottak

A BVSC jobb feltételeket kínált az Egerből távozóknak.

Jelentős változás áll be az Egri Úszó Klub (EÚK) életében azzal, hogy az egylet törökbálinti csoportja megszűnik. Távozik az egyesülettől Plagányi Zsolt edző, Cseh László, Németh Nándor és Burián Katalin is. A miértre az EÚK elnöke, egyben vezetőedzője válaszolt.

– A Bitskey uszodában a hétvégén rendezett cikluszáró verseny részben a búcsú jegyében telt. A „leglátványosabbra” Cseh László elköszönése sikerült. Mi áll a vál(t)ás hátterében?

– Semmiféle konfliktus nem történt, a távozás egyetlen magyarázatát a pénz jelenti – felelte Kovács Ottó. – Nekünk sajnos közel sincsenek olyan anyagi lehetőségeink, mint a fővárosi klubbok közül a Honvédnak, a Ferencvárosnak vagy a BVSC-nek, a vidékieket illetően pedig a Győrnek. Az említett egyesületek a pénzügyi lehetőségek terén jobb kondíciókkal rendelkeznek, ez pedig csábító, amin nem kell meglepődni. Mi soha nem akartunk tovább nyújtózkodni, amíg a takarónk ér. Az anyagiakat illetően eddig tudtuk tartani a lépést. Ezzel együtt korrekt befejezéssel zárult az EÚK és Cseh László kapcsolata.

– Az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnokon kívül azonban mások is távoznak. Az ok hasonló?

– Igen, bár ettől jóval összetettebb kérdésről van szó. Az Egri Úszó Klub Törökbálinton működött csoportja ugyanis megszűnik. Ez azt jelenti, hogy a Plagányi Zsolt vezette úszók máshová igazolnak. Így történik ez a válogatott versenyzők közül Németh Nándorral és Burián Katalinnal is, akik Cseh Lászlóval együtt – tudomásom szerint – a BVSC-ben folytatják. A húszfős társaságból lesznek néhányan, akik Egerbe jönnek, míg mások helyben maradnak és az önálló klubként alakuló törökbálinti egyesülethez kötelezik el magukat. Akinek nálunk lejár a szerződése, azzal leülünk egyeztetni, azonban erre majd csak januárban kerül sor.

– Az EÚK részéről mekkora „érvágásnak” tekinthető a törökbálinti csoport leválása?

– Egy fejezet véget ért, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a korosztályos versenyzők kilencvenöt százaléka Egerben készül, a válogatott keretben érdekelt úszók közül pedig Holló Balázs, Lakatos Dávid és Békési Eszter számára reális célt jelent a 2020-as tokiói olimpiára történő kijutás. Az is a teljességhez tartozik, hogy az utóbbi időben már komoly terhelésnek számított a törökbálinti csoport működtetése. Azzal, hogy új alapokra helyezzük a folytatást, 2019-ben kedvezőbb körülmények között készülhetnek az egri úszók, és ez rendkívül lényeges szempont.

Sorra dőltek az egyéni rekordok

Az 5. HE DO-Pro Agria ciklus záró nemzetközi versenyen 30 klub 380 úszója 2000 nevezést adott le a több mint 30 versenyszámba. Az egriek népes mezőnyéből szinte mindenki megjavította az egyéni rekordját. A válogatott úszók erre a próbatételre külön nem készültek, mert nekik a március végi felnőtt ob lesz az igazán hangsúlyos, a derék hadat jelentő utánpótlás tagjai számára viszont fontos felmérőnek számított.

