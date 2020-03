Csúcsra értek az egri fallabdázók

Négyéves fennállását I. osztályú bajnoki címmel ünnepelte az Egri Squash SE.

Veretlenül nyerte az országos csapatbajnokság I. osztályának küzdelmeit az Egri Squash SE Hotel Eger & Park által támogatott, légiósokkal erősített Boros Team férfiegyüttese. A végső helyezésekről döntő harmadik forduló csatározásainak a Squash Club Szeged adott otthont, ahol százszázalékos mérleggel zártak a megyeszékhelyiek. A tízcsapatos mezőny körmérkőzéseket játszott egymással, Végert Csabáék a kilenc összecsapáson mindössze egy pontot vesztettek.

– Évről évre sikerült szintet lépni – fogalmazott az egriek csapatvezetője, a bajnokcsapat tagja, Gulyás István. – Újoncként a tisztes helytállás reményében vágtunk neki az I. osztályú küzdelmeknek, év közben azonban már érezhető volt, hogy az éremszerzéstől sem állunk távol. Harmati László támogató jóvoltából légiósokkal is erősíthettünk, amire azért volt szükség, mert fiatal egyesületről lévén szó a saját nevelésű gyerekeink még nem érték el a felnőttkort. Nem mellesleg a lengyel és szlovák légiósok példaként is állhatnak pályafutásuk elején járó fiataljaink előtt. Bízom benne, hogy idővel, tisztán egri játékosokból álló csapattal is képesek lehetünk hasonló sikerre. Ez a siker óriási fegyvertény. Köszönettel tartozunk valamennyi szurkolónknak, támogatónknak, a csapattagoknak, mindenkinek, aki valaha fallabdaütőt fogott Egerben. A siker közös, a fent említettek nélkül nem lenne ilyen erős a sportág Egerben.

A bajnokcsapatban Tomas Tóth (szlovák), Boros Dávid, Adam Pełczyński (lengyel), Miroslaw Celler (szlovák), Országh Péter, Gulyás István, Végert Csaba, Kőmüves András és Welesz Balázs érte el a történelmi tettet.

A dobogó második fokára a debreceni Gekko SE játékosai állhattak, a harmadik helyen a szegedi Tisza Squash SE végzett.

Arra a kérdésre, hogy az első osztály bajnokaként mi lehet a következő lépcsőfok az egriek számára, Gulyás István így válaszolt.

– Ahogy más sportágakban, úgy nálunk is lehetőség nyílik arra, hogy az ország legjobb csapata nemzetközi kupasorozatban is megmérettesse magát – folytatta a szakember. – A fallabdázók Bajnokok Ligájának küzdelmeit szeptemberben Olaszországban rendezik, reményeink szerint az ESSE-Boros Team csapatával.

Az egriek számára legközelebb március 21-én a junior országos bajnokság kínál megmérettetést, majd májusban a budapesti felnőtt ob kerül fókuszba..