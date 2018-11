CTE: 24 órás versenyt nyertek

Több holtpont is előfordult az éjszaka során.

A Cross Team Eger SE Funkcioális Sportközpont csapata egy napon át tartó verseny győzteseként zárt a Thor Gym-ben. A Challange 24 elnevezésű erőpróbán az Erhard Petronella, Oszlánczi Anett, Apostol Erik és Pintér Sándor alkotta megyeszékhelyi négyes a 24 wodból (wod = edzésfeladat) tizennyolcat elsőként teljesített.

A CTE tagjainak idén ez a budapesti viadal jelentette a harmadik ilyen jellegű kihívást. Számukra lehetőség nyílik hat, tizenkettő és huszonnégy órás versenyre is.

– A délelőtt 11 órakor kezdődött és másnap tizenegyig tartott megméretésen hat darab négyfős csapat vett részt és akadt egy három tagot számáló fiú banda is – számolt be a CTE egyesületi vezetője, Árvai Balázs. – Több feladat váltogatta egymást, mint például a fél órás csapat amrap (annyi kör, amennyi csak lehetséges bizonyos idő alatt), ahol egyszerre mindig egy ember dolgozott, felváltva a negyedórás páros amrap pal. Mindig egy kettős végezte a feladatot, a másik duó pihent.

A tájékozatás szerint a hangulatra nem lehetett panasz, noha több holtpont is előfordult az éjszaka során.

– Szerencsére több csapatwodot is elsőnek fejeztünk be, volt időnk valamivel többet pihenni, kicsit szundítani. Az utolsó két wod számított a legmegterhelőbbnek, ahol szünet nélkül váltotta egymás a két csapatwod (mindkettő amrap), de itt is kiválóan helytálltak a mieink – zárta szavait Árvai Balázs.

