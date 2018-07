Debre: nagyon sok mindent kipróbáltunk

A Szentendre kiváló edzőpartnernek bizonyult.

Péntek délutánra is maradt még egy meccs az Eszterházy KESC heti programjában. Szentendrén az NB I/B Keleti csoportjából jól ismert ellenféllel szemben a várakozásoknak megfelelően szerepelt az NB I-es újonc.

Felkészülési mérkőzésen:

SZENTENDREI NKE–ESZTERHÁZY KESC 28–31 (10–16)

EKESC: Győrffy – Bernát 2, Pados 4, Petrovics 2, Sári 3, Kobela 4, Vörös Sz. 6. Cs.: Leiner, Tóth A. – Hanczvikkel, Sallai 1, Juhász R., Bocsi, Borbély 5, Brettner 1, Sepsi 1, Kuti 2. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-3, 10. p.: 5-6, 15. p.: 5-9, 20. p.: 6-10, 25. p.: 7-13, 35. p.: 12-18, 40. p.: 15-21, 45. p.: 18-24, 50. p.: 22-27, 55. p.: 24-28.

Kiállítások (kétperces): 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

– Megint elérte a célját, hogy játszottunk egyet, és hát a program szerint is egy edzőmeccsel kevesebb van hátra – értékelt Debre Viktor, az egriek mestere. – Nagyon sok mindent kipróbáltunk elől és hátul is, és ennek köszönhetően, jobb és rosszabb időszakainak is akadtak. Az első félidő érthetően sokkal jobban tetszett, a második jóval rosszabb volt, de abból a szempontból fel kell mentsem a lányokat, hogy nagyon fáradtak már. Még pénteken is edzettünk egyet Egerben az elutazás előtt, és még szombaton is lesz egy tréning. Szóval ebből adódóan is voltak most gondjaink, de összességében a célt ez a fellépés is elérte.