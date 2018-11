Decker beszélt a vízválasztóról

Ezúttal nem két találkozón kell jobbnak lenni.

A férfi OB I A-csoportjának 7. fordulója:

FTC (2.)–ZF-EGER (1.)

Budapest, Komjádi uszoda, kedd, 18.30. (Tv: M4 Sport). V.: Fodor, Füzesi.

A BVSC négygólos legyőzésével kedvező helyzetből várhatja újabb fővárosi rangadóját a ZF-Eger csapata, ugyanis így továbbra is százszázalékos mérleggel vághat neki az FTC elleni rangadónak. A feladat ugyanakkor megint csak nem lesz egyszerű, amit a másfél héttel ezelőtt lejátszott Magyar Kupa-negyeddöntő is bizonyít. Emlékezetes, hogy a párharc első meccsén három, míg a másnapi visszavágón hétgólos Fradi-siker született, ami összesítésben elég egyértelmű különbséget jelentett. Ebből kiindulva ezúttal is a zöld-fehérek számítanak esélyesnek, más kérdés, hogy ezúttal nem két találkozón kell jobbnak lenni.

– Nem gondolnám, hogy a bajnokság végkimenetele szempontjából sorsdöntő ütközetre készülnénk, de szeretnénk jó eredményt elérni, és örömöt szerezni a szurkolóinknak – osztotta meg gondolatait az összecsapással kapcsolatosan az egriek csapatkapitánya, Decker Ádám. – A Fradi nagyon erős kerettel várhatja ezt a meccset is, és már idén is bebizonyította, hogy erősebb a miénknél. Persze, nem feltartott kézzel utazunk a fővárosba, ám nekünk ez a találkozó inkább a jövő heti, Brescia elleni BL-mérkőzésünk felkészülését szolgálja majd, mert az már valóban vízválasztó fellépés lesz számunkra.

