Deme és Pernyész uralta a korcsoportot

A Kecskeméten szerzett 22 arany-, 16 ezüst- és 8 bronzéremmel az elmúlt évek legeredményesebb országos bajnokságát zárta a Mátrai Erőmű BK.

A hírös városban rendezett gyermek, ifjúsági, felnőtt uszonyosúszó országos bajnokságon mindhárom korosztályban született gyöngyösi elsőség.

– A szárnyait bontogató Baumann Léna a gyermekmezőnyben három számban is a legjobbnak bizonyult, emellett az összetett címet is elhódította – tájékoztatott a mátraaljai klub vezetőedzője, Veress András. – Az ifjúsági leányok mezőnyét két kiválóságunk, Deme Dorka és Pernyész Dorottya uralta. A megszerezhető tizenhárom aranyéremből tizenegyet bezsebeltek, továbbá az összetett bajnoki címen is holtversenyben ők ketten osztoztak.

A felnőttek között Mozsár Alex öt egyéni magyar bajnoki cím mellett egy értékes ezüstéremmel zárta a számára „csak” az Európa-bajnokságra való felkészülés részét képező viadalt. A hab a tortára két ifjúságileány-váltó révén került. Felszíni úszásban a 4×100 és 4×200 méteres kvartett is a legjobbnak bizonyult. A juniorkorú Eperjesi Mirtill a felnőttek között szerzett ezüstérmével és kiváló egyéni csúcsával, klubtársa, Deme Dorka mellett indulási jogot szerzett a junior-világbajnokságra.

A gyöngyösiek eredményei. Gyermekkorosztály: Baumann Léna (3 arany, 2 ezüst, 1 bronz). Ifjúságiak, Deme Dorka (7 arany, 2 ezüst), Pernyész Dorottya (4 arany, 2 ezüst, 1 bronz), Kiss Nándor (1 arany, 6 ezüst, 2 bronz). Váltóban, 4×100 méter felszíni úszás: 1. (Deme, Varnyu, Fügedi, Pernyész), 4×200 méter felszíni úszás: 1. (Deme, Szegedi, Fügedi, Pernyész), 4×50 méter mix felszíni úszás: 2. (Kiss, Varga, Deme, Pernyész), 4×100 méter mix uszonyos gyors, 2. (Pernyész, Deme, Kalafut, Kiss). Felnőttek, Mozsár Alex (5 arany, 1 ezüst), Eperjesi Mirtill (1 ezüst, 1 bronz), Nyilas Adél (3 bronz).