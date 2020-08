Detrik az utolsó körben előzte meg a klubtársát

Az Ikarus BSE színeiben szereplő hevesi atléták közül a súlylökő Detrik Balázs és Kovács László is dobogóra állhatott a 125. Atlétikai Magyar Bajnokságon. A Lantos Mihály Sportközpontban Szeles Bálint révén egri éremnek is örülhettünk.

– Az idei eredmények azt sejtették, hogy Kovács Lászlónak lehet nagyobb esélye a jobb helyezésre, s ez így is nézett ki, egészen az utolsó sorozatig – emlékeztetett a hevesiek edzője, Kovács Gyula. – Laci ekkor a második, míg Balázs csak a negyedik helyen állt. A korábbi nagy csaták rutinja azonban Balázs mellett állt, aki az utolsó kísérletére 16,80 méterig lökte a szert, amivel feljött a második helyre, s ezt meg is őrizte egészen a verseny végéig. Laci – élete első szabadtéri felnőtt országos bajnokságán – 16,68 méterrel bronzérmesként zárt. Balázs esetében feltétlenül meg kell jegyezni, hogy bár címvédőként most nem sikerült nyernie, de a felnőttek között a harmadik idényében is érmes pozícióban végzett, ami kiváló eredmény. Laci az idén elsőéves az utánpótláskorúak között, vagyis bőven lesz még ideje előrébb lépni a rangsorban.

Férfisúlylökésben Tóth Balázs, az NYSC versenyzője győzött 17.18 méteres eredményével. A szintén hevesi Kovács Noel gerelyhajításban 68,58 méterrel végül az ötödik helyen zárt, holott őt is az éremesélyesek között tartották számon.

– Noelnél nem jött be, hogy az ob előtti hetet egy kicsit lazábbra vettük, úgymond rápihent a versenyre – folytatta Kovács Gyula. – Esetében valószínűleg szerencsésebb lett volna, ha intenzívebb edzéssel formában tartjuk. Mindenesetre ez tanulságként szolgál a jövő versenyeire nézve, hiszen ne feledjük el, Noel még utánpótláskorú, sőt még jövőre is az lesz, tehát van ideje és lehetősége fejlődni.

A szintén hevesi Együd Máté, a TFSE színeiben versenyezve, a 800 méteres síkfutásban végzett bronzérmesként. A férfiak 110 méteres gátfutása a zalaegerszegi Szűcs Valdó győzelmét hozta, aki az előfutamban 13.58 másodpercre javította idei legjobbját, majd 13.66-tal tudott győzni a döntőben Baji Balázs (13.88 mp) és az egri Szeles Bálint (13.96 mp) előtt.

Az Egri Sportiskola SE 21 éves versenyzője az előfutamban (14.25 mp) Szűcs mögött a második helyen végzett. Petrovai József edző tanítványa két hete a 36. Honvéd-kupán legyőzte a mintegy két év kihagyás után ismét versenyző vb-bronzérmes Baji Balázst. A Cziráky József-emlékverseny döntőjében Szeles 14.01 másodperces idővel ért célba.