Dorkó négy érmet vár az egri ob-n

Két éve Egerben, tavaly Gyöngyösön, majd idén ismét a hevesi megyeszékhelyen csapnak össze a legkiválóbb 15–16 éves ökölvívó fiúk és lányok.

Ötvennégy egyesület százhatvannégy versenyzője lép ringbe a szerdától szombatig tartó junior országos bajnokságon. A 15–16 évesek egri seregszemléjén megyénkből az Egri Városi Sportiskola (EVSI) négy, a Gyöngyösi AK két versenyzőt indít. – A lányoknál Kovács Petra (66 kg) akár az aranyéremre is esélyes lehet, de Nagy Vivient (60 kg) is döntőbe várjuk – fogalmazott az EVSI szakosztály-vezetője, Dorkó Péter. – A fiúknál éremszerzési reményekkel lép ringbe Bubulyka Zsolt (52 kg) és Jakab Imre (66 kg) is, ugyanakkor Szöllősy Áron, Puporka Ádám és Varga Viktória betegség miatt kénytelen kihagyni az ob-t.

A gyöngyösiek számára egyelőre távolinak tűnhet az éremszerzés. – A kezdő versenyzőnek számító Miklós Zoltán (50 kg) és Ürmös Attila (70 kg) számára is elsődlegesen a tapasztalatszerzést szolgálja az országos bajnokság – osztotta meg a GYAK edzője,

Debreczeni László.

– Népes mezőny gyűlt össze, különösen a fiúknál – fogalmazott a juniorválogatottak szövetségi kapitánya, Ács József az utanpotlassport.hu-nak. – A minőség is garantált, hiszen majdnem minden súlycsoportban vannak válogatott kerettagok. Olyan húzóneveket olvashatunk, mint például Zarándó Péter, Samu Ferenc vagy épp Buza Rafael. Kötelek közé lépnek a feltörekvő tehetségek is, akik nyilván szeretnék beérni és megelőzni a rangsorban előttük állókat. Ezért is várok több kategóriában parázs csatákat.

A Kemény Ferenc Sportcsarnokban szerdán, csütörtökön és pénteken 15 órától kezdődik a program, a döntő csatározásokat szombaton 9 órától rendezik.