dr. Csomósné Judit: boldog és szomorú vagyok

Répás, Debreceni és Nagy így emlékezett.

Ahogy arról korábban már írtunk, az SBTC csapata nyerte Nagyrédén a dr. Csomós Tamás nevét viselő teremlabdarúgó-tornát, amely előzőleg 24 éven át a Szilveszter-kupa nevet viselte. Visszapillantókban megszólal az elhunyt sportember özvegye, a salgótarjániak legendás futballistája, Répás Béla, és két korábbi csapattárs.

– Nagyon boldog vagyok, hogy emléket állítottak a férjemnek – mondta könnyek között dr. Csomós Tamásné Judit a heol.hu-nak. – Szomorú vagyok ugyanakkor, hogy emléket kell állítani neki, hiszen ha nem kellene, akkor még velünk lenne. A labdarúgás volt az élete, s most a labdarúgás emlékszik rá. Korábban ennek a tornának a jogelődjén is részt vett évről-évre sok különdíjat szerezve. Azt mondják a szakértők, akik itt is megjelentek, hogy olyan a fiúnk, Tamás a pályán, mintha ő lenne. A mozgása, a sport iránti alázata és más motívumok is apjára emlékeztetnek sokakat.

– Méltó volt a torna Csomi emlékéhez, s ez így menjen tovább! – fogalmazott Debreceni József, a díjnévadó korábbi bajnoktársa a Szőlőskert Nagyréde SC-nél.

Básti István közölte, hogy a torna trófeájáért jöttek. Évek óta Nagyrédére járnak, s most nagy öröm számukra az első hely.

– Kiváló futballista volt dr. Csomós Tamás – válaszolta Répás Béla. – Büszke vagyok arra, hogy ismerhettem, mint a jelen torna egyik jogelőd rendezvényének legjobb játékosát. Több tornán láthattam zseniális játékát, például a Békés megyei polgármesterek találkozóján, ahol Nógrád és Heves megye is pályára lépett. Még a temetésére is elmentem Gyöngyösre.

Répás Béla fia a Budapest Honvéd utánpótlásának edzője, s így kiment az apa a GYAK–Honvéd U12-es mérkőzésre. Arra lett figyelmes, hogy a hazaiak trénere instrukcióiban sokszor említette a „Csomi” nevet. A tarjáni megkérdezte őt, hogy egyezik-e a név a két-három hónappal azelőtt elhunyt mátraaljai ismerősével. Miután megtudta, hogy az ismerős fia, és már túltette magát a halál okozta traumán, odament a gyerekhez, s azt mondta neki, hogy „legyen olyan jó focista, mint az édesapja, vagy még annál is jobb”. Répás értékelése szerint a kis Csomi a GYAK egyik legszuperebbje volt akkor.

– Mélyen megérintett Csomi halála – emlékezett Nagy Gábor játékostárs a GYAK-ból és a gyöngyösi főiskolai tanár csapatból. – Azért is jöttem el ide, mert fontosnak tartottam a megemlékezést rá, s hogy együtt legyek azokkal, akik hasonlóan éreznek. A példaképem ő, mert hozzám hasonlóan tanáremberként, intelligens játékával jutott el a labdarúgásban és az oktatásban magas szintig előttem, ami követendő számomra.

A Kutatás Nagy Gábor mérkőzéseiről című könyv feltárta, hogy Csomós Tamás adta Nagy élete első gólpasszát az NB III-ban, akit rendkívül ösztönzött a mérkőzés előtt Csomós, de a tekintélyes labdarúgó meccs utáni elismerése is hatalmas érzéssel töltötte el, s egy életre szóló útravalót kapott tőle. Szerinte a díj névadója még a konfliktusokat is helyén kezelte, s remekül tudott bánni az emberekkel, így csapatkapitányként sokszor akár nem várt győzelemre vitte együttesét.

Amíg a sport és a tanár szakma ötvöződésében Nagy Gábor viheti tovább a stafétát, addig a labdarúgásban ifj. Csomós Tamás mutathatja meg, mire képes. Utóbbi kezdőrúgással indította útjára a labdát a tornán a jövő felé.

