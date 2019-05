DVTK-Eger: a maximumot adja Molnár

A tizedik helyen álló DVTK-Eger csapata jelenleg egy ponttal előzi meg a tabellán Forgács Gyula edző legénységét,

A férfi NB I. 24. fordulójának mérkőzése:

DVTK-EGER (10.)–BUDAKALÁSZ (11.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Andorka, Hucker.

Tavasszal tíz mérkőzésen nyolc pontot szerzett a Pest megyei gárda, amivel máris túlszárnyalta az őszi termést. A bennmaradásért folytatott küzdelemben sikerrel veszik az akadályokat Tóth Ádámék, a hátralévő három forduló során óriási pálfordulatra lenne szükség ahhoz, hogy a gárda visszacsússzon a kieső helyre. A szombati mérkőzés a tizedik hely megszerzése szempontjából hozhat izgalmakat.

– Négy fordulóval a bajnokság zárása előtt sikerült kiharcolni a bennmaradást, ez már egy pozitívum a szezont illetően – fogalmazott az egriek 21 éves balszélsője, Molnár Balázs. – Ahogy eddig, úgy ezek után is arra törekszem, hogy amikor lehetőséget kapok, kiadjam magamból a maximumot. Az aktuális ellenfélben bizonyára munkálkodik a vissza vágási vágy, ősszel ugyanis a szezon első idegenbeli győzelmét épp Budakalászon arattuk. Egyértelműen azért küzdünk, hogy megakadályozzuk őket ebben, és szép játékkal szolgáljuk ki a reményeim szerint ismét népes szurkolótáborunkat. A győzelmünk alapja ezúttal is a stabil védekezés lehet, és minden bizonnyal felértékelődnek a gyors indítások, amelyekben szeretnék én is minél több szerepet vállalni. Kiélezett küzdelem várható, ahol még a végjáték is tartogathat izgalmakat.

A tizedik helyen álló DVTK-Eger csapata jelenleg egy ponttal előzi meg a tabellán Forgács Gyula edző legénységét, ami azt jelenti, akár helycsere is bekövetkezhet. A megyeszékhelyieknél ismét csatasorba állnak a csurgói bajnokira pihenőt kapott kézilabdázók is, így a legerősebbnek vélt csapatát küldheti pályára Tóth Edmond vezetőedző. A két együttes ősszel lejátszott mérkőzésén 28–25-ös egri siker született az OMSZK Parkban.