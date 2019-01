DVTK-Eger: a minimális célt sikerült teljesíteni

Tizenhárom mérkőzésen szerzett nyolc pontjával az NB I.-es tabella tizedik helyén telel a DVTK-Eger együttese.

– Elégedett?

– Nyolc pont szerepel a nevünk mellett, ami megfelel a minimális elvárásoknak – válaszolt Tóth Edmond, az egriek vezetőedzője. – Amellett, hogy adódtak fájó pontvesztések, a Tatabányával majd a Csurgóval szemben is bravúros döntetlent értünk el. Ezek a mérkőzések megmutatták, hogy nagy lehetőségek rejlenek a csapatban. Az őszi sorsolásunk tűnik nehezebbnek, tavasszal igyekszünk felülmúlni ezt a teljesítményt.

– A nyáron jelentősen átalakult a csapat. Richard Stochl, Igor Radojevics, Andrej Petro, Inal Aflitulin és Radoslav Antl személyében öt meghatározó légiós is távozott, míg a visszavonuló Szabó Péter immár sportigazgatóként tevékenykedik. Nem tartott attól, hogy a búcsúzók túl nagy űrt hagynak maguk után?

– Sikerült megfelelően gondoskodni a pótlásukról. Az átlövőjátékunk Rolandas Bernatonisszal és Rédei Istvánnal jelentősen javult. Előbbi vezéregyénisége a gárdának, amellett, hogy gólokat szerez, az előkészítésben is rendre jeleskedik. Rédei az egyik legstabilabb játékosunk volt a sérülésééig. A néhány hetes kihagyás ugyan vissza vetette, de előbb-utóbb ismét régi önmagát mutatja. A probléma inkább az, hogy nagyon szűkös a keret. Ha valaki kiesik, könnyen félkarúvá válunk.

– Zökkenőmentesen zajlott az újak beépítése?

– Elsőként a védekezés megszervezésére helyeztük a hangsúlyt. A jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező Rédei Istvánra a falban is fontos feladatok vártak, csakúgy mint Hegedüs Márkra, aki reményeim szerint a folytatásban középső védőként is egyre többször megmutatja majd tudását. A védelem és a kapus közti összhang még finomításra szorul, ez a folyamat több időt vesz igénybe. Emlékezhetünk, Richard Stochl is a második évében teljesített jobban, addigra letisztultak a mozgások és a mezőnyt, az ellenfeleket is jobban kiismerte. A támadójáték kapcsán hamar világossá vált, hogy Bernatonis köré kell építkezni. A társak számára azonban ez olykor túlzott nyugalmat hozott, sokszor azt várták, hogy majd a litván megoldja. Különböző szerkezetekben tudunk eredményesen kézilabdázni, a két beállós játék tovább színesíti a taktikai repertoárt.

– Talán a gyors lerohanások tartogathatnak még kiaknázatlan lehetőségeket. Egyetért ezzel a kritikával?

– Igen, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nem vagyunk sokan, s ha nagyon rohanunk, magunk alatt is vágjuk a fát. Ahhoz, hogy gyors ellentámadásokat vezessünk, jó védekezés és kapusteljesítmény kell. Nálunk két védekező specialista is dolgozik a falban, ami szintén korlátozza a lehetőségeket.

– Fel tudja idézni az idény legemlékezetesebb mérkőzését?

– A Csurgó vagy a Tatabánya elleni döntetlen alkalmával győzelmi esélyeink voltak, emiatt nem teljesen felhőtlen az örömöm. Ami igazán emlékezetes, az a budakalászi győzelem, amivel átszakadt egy gát a csapatban. Elhittük, hogy idegenben is nyerhetünk, ráadásul rendkívül magabiztosan gyűjtöttük be a két pontot. Ha beszélhetünk lélekerősítő sikerről, akkor az egyértelműen az volt. A ceglédi és a mezőkövesdi vereség egyaránt fájó, azok más szempontból emlékezetesek. Cegléden talán közelebb álltunk a győzelemhez.

– Mi az, ami reális elvárás lehet a tavaszra nézve?

– Nagy fegyvertényként élnénk meg, ha a bajnokság végére is sikerülne megtartani ezt a pozíciót. Nem hinném, hogy a nehéz helyzetben lévő csapatok beletörődnek a sorsukba, késhegyre menő küzdelem alakulhat tavasszal. Továbbra is az elsődleges cél az, hogy megőrizzük tagságunkat a sportág élvonalában.

A házi góllövőlista

Rolandas Bernatonis (litván) 12 mérkőzés/69 gól, Takács Bence 13/57, Szepesi István 13/34, Füzi Dániel 13/33, Hegedüs Márk 13/33, Rédei István 11/30, Lezák Áron 13/27, Dobó Zsolt 13/20, Molnár Balázs 11/18, Vaskó Péter 13/17, Bajorhegyi Ádám 13/5, Tóth Rajmond 13/2, Kiss Gergő 13/1, Szepesi Noel 12/1.

10. DVTK-Eger

Otthon: 6 2 2 2 161–173 6

Idegenben: 7 1 – 6 186–217 2

Összesen: 13 3 2 8 347–390 8

A bajnokság állása

1. Szeged 16 16 – – 569–404 32

2. Veszprém 13 11 – 2 456–307 22

3. Tatabánya 13 10 1 2 355–306 21

4. Balatonfüred 13 9 – 4 345–321 18

5. Csurgó 13 8 2 3 353–337 18

6. Gyöngyös 14 7 1 6 382–382 15

7. Komló 13 7 1 5 347–370 15

8. FTC 13 7 – 6 334–325 14

9. Dabas 14 3 2 9 347–390 8

10. DVTK-Eger 13 3 2 8 347–390 8

11. Budakalász 13 2 2 9 319–373 6

12. Cegléd 13 3 – 10 319–398 6

13. Mezőkövesd 14 2 1 11 341–404 5

14. Vecsés 13 – – 13 284–391 0

