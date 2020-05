E-sportban kormányoz az egri pilóta

Az egri Szomszéd Lali is tagja a Gender Racing Team (GRT) négyversenyzősre bővült csapatának. A kvartett a SimRace 2 Real néven indult e-sport-bajnokságban szerepel formula és túra/GT autós kategóriában.

A vírushelyzet miatt a GRT virtuális versenypályákra visszaszorult pilótái olyan sorozatban érdekeltek, ahol az első időszakban csak valódi versenyzők állhatnak rajthoz. Ez azért lényeges, hogy ne kerüljenek jelentős hátrányba a profi szimulátoros gamerekkel szemben. A futamokat élőben is nyomon lehet követni 4K-felbontásban, a tv-s közvetítésekhez hasonlóan a korábbi versenyző és sportriporter Czollner Gyula kommentálásával.

A Gender Racing újra négyversenyzősre bővülve áll rajthoz. A csapat korábbi bajnoka a tavalyi évben már csak mentorként tevékenykedő Rónai Tamás, a tavalyi fiatal mentoráltja – az első formula autós versenyszezonjában az MNASZ Formula Renault Kupa ezüstérmét megszerző – Szomszéd Lali, a 2019-es FIA CEZ Formula Renault Kupa és magyar bajnok Hefler Róbert, valamint a gokartból érkező Oliver Michl, aki egyelőre „csak” így a virtuális pályákon kezdheti meg a formula autós pályafutását.

A virtuális pályán a japán Super Formula Series versenyautóival zajlanak a küzdelmek. A GRT-s fiúknak a virtuális világban igazán kellemes irányban kell majd elmozdulniuk a valódi versenyautós komfortzónájukból, hiszen itt is egy az olasz Dallara által gyártott monocoque vázban ülnek majd, de egy több mint 500 lóerős 2000 cm3-es Toyota motor dübörög a hátuk mögött, ami egy hatsebességes váltón keresztül viszi az erőt az aszfaltra. Természetesen az autók versenyzőkhöz és a pályákhoz való beállítása, a gumik használata itt is pontosan olyan részletes figyelmet és sok munkát igényel, mint a valóságban. A versenygépek megkapták a valóságban is használt arculatot és a versenyzők is a valódi pályán viselt rajtszámaikkal indulnak.

A közvetítés alatti játékban a Gender Racing Team felajánlásából VIP-jegyeket lehet nyerni a csapat valódi versenyeire, ahol a pilótákkal való személyes találkozásra is lehetőség nyílik majd.

Forma–1-es jövő?

– Magyarország sok tehetséget vonultat fel az autó- és motorsportban. A Forma–1 annyival speciálisabb, hogy ott jelentős az ­életkori meghatározottság. Ha valóban öt-tíz éven belül szeretnének honi versenyzőt eljuttatni oda, akkor olyan jöhet szóba, aki most 14–17 év közötti. Ilyen életkorú, a forma autó szakágban jelenleg is érdekelt pilótából azonban kevés van itthon, így leszűkül a kör. Minden koordinátát figyelembe véve a Forma–1-es projektben Szomszéd Lali felelhet meg az elvárásoknak – mondta az egri versenyző menedzsere, Bóday Pál.