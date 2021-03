Edzőkérdésben az Eger SE játékosai örülnek a vezetői döntésnek

Vasárnap este teljesen váratlan, meglepő bejelentést közölt az Eger SE. Az NB III.-as csapat vezetőedzője, Jakab Sándor a BVSC elleni 2–1-es vereség után távozott az együttestől. Hétfőn délben új szakvezetőként Vitelki Zoltánt mutatta be a klub honlapja.

Jakab Sándor február 19-én fogadta el az Eger SE operatív vezetőjének a felkérését arra, hogy a Budapest Honvéd NB I.-es csapatához távozott Sütő Szilárd helyét vegye át az NB III.-as felnőttgárdánál. A klub utánpótlásában dolgozó szakember a BVSC elleni bajnoki mérkőzésen mutatkozott be az ESE kispadján. A 2–1-es vereséget követően még semmi jel nem utalt arra, hogy váratlan közlemény jelenik meg a klub hivatalos honlapján. A bejelentést az Eger SE operatív vezetője, Harmati Péter tette.

Sok gyermek, edző, és szülő érdeke számít

A szurkolóknak címzett írásban Harmati Péter azt említi először, hogy Jakab Sándor közölte: mégsem tudja vállalni a vezetőedzői pozíciót, és hétfőtől az utánpótlásban végzett munkájához tér vissza. Az operatív vezető előrebocsátja: „Tudom, most kapok majd hideget-meleget. Szívesen válaszolok mindennemű kérdésre írásban, hisz sajnos a korlátozások miatt a szerdai megbeszélést el kell halasz­tani”.

A folytatásban az elöljáró kiemeli, hogy az elmúlt időszakban azért nem nagyon nyilatkozott, hogy elüljenek a viharok, függetlenül attól, hogy egyetértett a megnyilvánulásokkal vagy nem. „Sokan nem értik, miért nem mondunk mindent őszintén el, de meg kell érteniük, itt nem Harmati Péter érdeke számít, hanem sok gyermeké, edzőé és szülőé. Bárkivel szívesen találkozok személyesen egyesével, hogy betartsuk az előírásokat. Aki ezt szeretné, állok elébe, ha valaki csak írásban, arra is nyitott vagyok. S nem csak az NB III.-as csapatot, vagy csak az utánpótlást kell előtérbe helyezni, hanem együtt kezelni az egészet.”

Akadnak, akik teljes jövedelmüket elvesztették

Harmati Péter szerette volna házon belülről, fiatal edzővel megoldani a felnőttcsapat vezetését, de sajnos ez nem sikerült. Ahogy fogalmaz: megoldást kell találni, s nem siránkozni. „Tudom, elment három ember. Meghatározóak, de akik itt maradtak, ugyanolyan fontosak nekünk, jó játékosok, kiváló emberek. Igen, köszönöm, hogy a két hónapra csökkentett juttatást elfogadták, de ne felejtsük el, a jelenlegi járványhelyzetet nem mi okoztuk, s akadnak, akik teljes jövedelmüket elvesztették. Februártól pedig visszatérünk az eredeti kerékvágásba. Igen, nem igazoltunk, de itt vannak a fiatalok, akiket sokan követelnek a felnőttbe. Igen, ígértünk az NB II.-be, esetleg NB I.-be igyekvést, de ki tudta előre, hogy ez lesz.

Most szidhatjuk Sanyit, hogy miért vállalta el, de…

Az operatív vezető rámutat arra is, hogy meg kell érteni, nem biztos, hogy a stadion építése a legfontosabb ebben az időben, bármennyire is szeretnék, s bíznak benne. „Amennyiben nincs stadion, akkor meg hogyan akarunk NB II.-t, ha nincs hol játszanunk? (Persze, ez nem azt jelenti, hogy nem hiszünk benne, mindent intézünk és bízunk benne). A szurkolók között sincs azonos vélemény, ezért mi sem tudunk megfelelni mindenkinek, de azon vagyunk. Most szidhatjuk Sanyit, miért vállalta el, de emberek vagyunk, tévedhetünk. A legnagyobb baj, ha azt nem ismerjük be, mint ahogy egy-két kritizáló, aki véleményt formál, de semmit nem tesz.”

Harmati szerint lehet, hogy az új edző nem tetszik mindenkinek, mint ahogy Jakab Sándor esetében is akad, aki nagyobb edzőt akart, valaki meg egyetértett, hogy helyi és újonc edzőben gondolkodnak.

A döntést én hozom, így engem kell szidni

„Azonban fontos, hogy az átigazolási szezon lejárta után, megkezdett bajnokság közben olyan edzőt találjunk, akit a csapat elfogad (tudom, nem divat egyeztetni, csak diktatórikusan dönteni, de ez nem én vagyok), mellé áll, aki nem siránkozik, hogy elment három ember, azt az irányvonalat képviseli, amit Szilárd, s menet közben nem teljesen ellentéteset tesz. Még ha ez nem mindenkinek is tetszik. A döntést én hozom, így engem kell szidni, de esélyt adjunk mindenkinek. Akinek meg problémája van, nyugodtan írjon, hívjon fel, keressen meg. De, ha csak kiosztani akar, akkor is állok elébe, mert azzal is megnyugodhatunk, remélhetőleg. A klubról szívesen beszélek mindenkivel” – zárja szavait Harmati Péter.

Az új szakvezető legutóbb NB II.-es csapatot irányított

A hétfőn délben bemutatott új ESE-edző, Vitelki Zoltán 1970-ben született Miskolcon. Futballistaként a DVTK-ban, Vácott és Mezőkövesden szerepelt, az NB I.-ben 183 mérkőzésen 11 gólt szerzett. Edzőként irányította a DVTK, a Budafok, a Mezőkövesd II., a DVSC és a Kazincbarcika gárdáját.

– Az elmúlt időszakban a csapat megmutatta, mire képes – mondta a klub hivatalos honlapjának Vitelki Zoltán.

– Stabil pozíciót harcolt ki magának, mutatva ezzel a keret erősségét, és Sütő Szilárd szakmai munkáját. Jó játékosok alkotják a keretet, erős a csapaton belüli kohézió. Azonban meghatározó játékosok távoztak, miközben újak nem érkeztek. Ez érzékeny veszteség a minőséget, a keret létszámát és a variációs lehetőségeit illetően. Nagyon oda kell figyelni minden apró részletre, a játékosok terhelésére, hogy ne legyen sérülés, és a formát magas szinten tudjuk tartani. Mindig arra törekszünk, hogy a lehető legerősebb csapattal tudjunk kiállni a mérkőzéseken. Ha ezeket meg tudjuk oldani, akkor képes lehet a csapat ugyanilyen stabil teljesítményre.

Harmati a döntés előtt megkérdezte a csapatot

Az edzőváltásról az Eger SE csapatkapitánya is véleményt formált.

– Miután Jakab Sándor az öltözőben elénk állt és beszélt távozási szándékáról, a csapaton belül is téma lett az új vezetőedző személye – fogalmazott Debreczeni Dávid.

– Vitelki Zoltán neve merült fel mindenkinél. Örülök, hogy Harmati Péter a döntés előtt megkérdezte a csapatot és örülünk, hogy így határozott. A csapat nevében köszönöm Jakab Sanyinak azt a korrektséget, amit a csapat felé tanúsított, nem sok edző merte volna ezt meglépni.

A túl sok átszervezés és a program folytatása áll a háttérben

Jakab Sándor tegnap további magyarázattal szolgált arra vonatkozóan, hogy mi áll a döntése hátterében.

– Harmati Péter operatív igazgató közleményét röviden annyival egészíteném ki, hogy a jelenlegi élethelyzetemben nem tudom ellátni megfelelő szinten a vezetőedzői teendőket. Túl sok átszervezéssel járna a klub életében, valamint az utánpótlásban megkezdett programomat is szeretném a lehető legprofibb módon tovább folytatni. Ezt tartom a legkorrektebb döntésnek a klub érdekeit szem előtt tartva. Köszönöm a bizalmat és a lehetőséget, eredményes munkát kívánok a csapatnak és az új vezetőedzőnek! – fogalmazott a felnőttcsapat éléről leköszönt szakember.