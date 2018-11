Edzőség: Balázs, Horváth és Nagy jelenti a folytonosságot

Deme, Bartuska és Pázmándi is a '98-as mezőnyben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hét edző akad a jelenlegi megyei I-es mezőny csapatainál, aki tíz éve is ebben az osztályban trénerkedett. Megnéztük, hogy öt, tíz, tizenöt, illetve húsz esztendeje kik ültek a kispadokon a megyénkbeli élvonalban.

Olyan szakember egy sem akadt, aki 1998-ban is megyei I-es csapatot vezényelt volna, ellenben 15 évvel korábban Balázs Tihamér, Horváth Tamás és Nagy Endre is szűkebb hazánk első osztályában dolgozott. Az említett három edzőn kívül további négy szakvezető (Sipos Lajos, Nagy Gábor, Benus Ferenc, Bocsi Zoltán) erősíti azok sorát, akik 2008-ban is ebben a mezőnyben láttak el feladatot.

2018. NOVEMBER

FC Hatvan: Simon Antal

Energia SC: Nagy Gábor

Lőrinci: Bódis Barna

Felsőtárkány: Balázs Tihamér

Heves: Besenyei Ferenc

Marshall-ASE: Szabó László

Gyöngyöshalász: Benus Ferenc

Besenyőtelek: Nagy Endre

Heréd: Labancz Róbert

Pétervására: Tóth Zsolt

Egerszalók: Horváth Tamás

Maklár: Sipos Lajos

Borsodnádasd: Gyárfás Gábor

Füzesabony: Bocsi Zoltán

Bélkő SE-Bélapátfalva: Budai Tamás

Eger SE II: Szabó Béla

2013. NOVEMBER

Gyöngyösi AK: Majzik Zoltán

Gyöngyöshalász: Szabó Gyula

Domoszló: Pócs Tamás

Heréd: Nikl Gábor

Egerszalók: Horváth Tamás

Maklár: Nagy Endre

Bélapátfalva: Vinczepap Ferenc

Borsodnádasd: Juhász Csaba

Nagyréde: Gódor János, Barna Tibor

Markaz: Szerdahelyi Gábor, Budai Gábor

Detk: Labancz Róbert

Pétervására: Pádár Béla

Besenyőtelek: Mészáros Sándor

Verpelét: Szabó András

Andornaktálya: Sasvári László

Füzesabony: Kovács Zsolt

2008. NOVEMBER

Gyöngyöshalász: Labancz Róbert

Heves: Balázs Tihamér

Nagyréde: Nagy Gábor

Füzesabony: Szabó András

Besenyőtelek: Nagy Endre

Egerszalók: Horváth Tamás

FC Hatvan: Győri Zoltán

Bélapátfalva: Berecz Csaba

Kisköre: Szén László

Andornaktálya: Molnár Róbert

Pétervására: Bukrán Csaba

Novaj: Sipos Lajos

Verpelét: Vinczepap Ferenc

Felsőtárkány: Bocsi Zoltán

Lőrinci: Pásztor Zsolt

Atkár: Benus Ferenc

2003. NOVEMBER

Nagyréde: Fekete László

Pétervására: Nagy Endre

Petőfibánya: Kerepesi Ferenc

Felsőtárkány: Lengyel Lajos

FC Hatvan: Gömöri Ottó

Gyöngyössolymos: Bágyi Csaba

Tarnalelesz: Nagy Zoltán

Bélapátfalva: Horváth Tamás

Heves: Balázs Tihamér

Novaj: László József

Maklár: Lehnert Zoltán

Zagyvaszántó: Molcsán László

Kisköre: Tolnai Imre

Tarnaörs: Pócs Tamás

Verpelét: Szabó András

Vámosgyörk: Ifj. Matus Miklós

1998. NOVEMBER

Hatvani Lokomotív: Kiss György

Gyöngyösi AK: Csomós Tamás, Bágyi Imre

Egerszalók: Székely Károly

Petőfibánya: Galambos Ferenc

Felsőtárkány: Bartuska József

Gyöngyöshalász: Nagy-György Tamás

Pétervására: Fenyves Péter

Parád: Rozsnaki István

Sirok: Lőrincz János

Tarnalelesz: Bilesch Gyula

Bélapátfalva: Fodor Pál

Tarnaörs: Boldvai Gyula

Energia SC: Kiss István

Istenmezeje: Kovács Béla

Nagyréde: Deme Zsolt

Füzesabony: Pázmándi Gáspár