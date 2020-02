Edzőváltás a Heréd LC csapatánál

Az utódlásról már döntöttek is a hatodik helyen álló egyletnél.

Elváltak az útjai Aranyos Imrének és a Heréd LC-nek. Az 53 éves, korábbi háromszoros magyar válogatott labdarúgó a 2019/2020-as pontvadászat őszi idényében tizenkét bajnoki mérkőzésen irányította a megyei I. osztályban szereplő gárdát. A HLC vezetését a 2. fordulóban vette át elődjétől, Labancz Róberttől. A válás hátterét eképp magyarázta a leköszönt szakember.

– A munkámat az eredmény minősíti, a jelenlegi hatodik helyezés okot adhat a bizakodásra tavasszal – fogalmazott a tréner. – Jó közegbe cseppentem a herédi klubnál, ahol az edzéseken és a mérkőzéseken is becsülettel végezték a feladatokat a játékosok. Nem is léptem volna, ha a megnövekedett munkahelyi elfoglaltságaim ezt nem indokolják. Korábban jött a búcsú, mint azt terveztem, de az élet így hozta, és most már csak előre tekintek. Az Ikarus BSE-nél továbbra is foglalkozok gyerekekkel és Heves megyébe is szívesen visszatérnék. A tavaszi idény nyilván nem jöhet szóba a felnőtteknél, de nyártól mindenképp jó lenne újra akár megyei I-es, akár NB III-as csapatnál edzősködni.

A Heréd LC elnöke, Bóna András sajnálattal vette Aranyos Imre döntését, akivel együtt elköszönt az edző fia, a HLC-ben kilenc mérkőzésen hét gólt szerzett Aranyos Márk is. Az edzői utódlásról már döntöttek is a herédieknél, Tari Szabolcsékat – az Aranyoshoz hasonlóan ugyancsak Budapestről ingázó – Molnár Zoltán készíti fel a tavaszi szezon mérkőzéseire.