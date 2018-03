Eger SBS: jobbátlövő nélkül érkezik a Cegléd

Tóth Edmond szerint dolgozik a játékosaiban a bizonyítási vágy.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

A férfi NB I 22. fordulója:

EGER SBS ESZTERHÁZY–CEGLÉDI KKSE

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai G., Markó G.

EGER. KAPUSOK: Richard Stochl (szlovák), Repóth Dániel, Nagy Dominik. JOBBSZÉLSŐK: Lezák Áron, Vaskó Péter. JOBBÁTLÖVŐ: Igor Radojevics (montenegrói). IRÁNYÍTÓ: Takács Bence. BEÁLLÓ: Andrej Petro (szlovák). BALÁTLÖVŐK: Dobó Zsolt, Szabó Péter. BALSZÉLSŐK: Radoslav Antl (szlovák), Szepesi István. VÉDEKEZŐK: Kiss Gergő, Bajorhegyi Ádám. SÉRÜLT: Füzi Dániel. ELTILTOTT: Inal Aflitulin (orosz)

CEGLÉD. KAPUSOK: Milos Mojsilov (szerb), Pallag Péter, Aleksza Tamás. JOBBSZÉLSŐK: Megyeri Péter, Mirko Radovics (montenegrói). JOBBÁTLÖVŐ: –. IRÁNYÍTÓK: Hajdu Tamás, Juhász Károly, Tomislav Radnic (horvát), Tóth Károly. BEÁLLÓK: Dávid Máté, Nemanja Grbovics (montenegrói), Müller János, Szabó Bence. BALÁTLÖVŐK: Borsos Tamás, Csapi Bence. BALSZÉLSŐK: Hódi Lóránt, Imregi Ferenc, Lászlai Szabolcs.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jakab László januárban vette át a Ceglédi KKSE szakmai munkájának irányítását, miután a klubvezetés decemberben szerződést bontott Nagy Károllyal, akivel a gárda ősszel tizenhat találkozón kilenc pontot gyűjtött. Az új tréner irányítása alatt az eddigi hét mérkőzésen hat ponttal toldotta meg korábbi teljesítményét a CKKSE, amely egyre inkább távolodik a kieső helyektől. A gárda elmúlt hetekben mutatott formája feltétlen elismerésre méltó, Lászlai Szabolcsék legutóbbi négy találkozójukból mindössze egyet – a címvédő Veszprém ellenit – veszítették el.

– Egész héten az lebegett a szemünk előtt, hogy a hevesi megyeszékhelyen tovább gyarapítanánk bajnoki pontjaink számát – emlékeztetett a székelyudvarhelyi születésű Jakab László. – Igazából ez már nem élet-halál kérdés számunkra, ettől függetlenül vágyunk az újabb sikerélményre. Az egriekről egyértelműen elmondható, hogy rendkívül jól védekeznek, Richard Stochl személyében világklasszis kapussal a hátuk mögött. Azon múlhat a sikerünk, hogy mennyire leszünk harcosak és hogy milyen százalékkal értékesítjük a ziccereket. Ha kellő önbizalommal lépünk pályára, bármilyen eredmény előfordulhat.

– A nehézségek ellenére továbbra is érezhető, hogy dolgozik a játékosokban a bizonyítási vágy, amely remélhetőleg ezúttal már győzelemben is mérhető lesz – tekintett előre Tóth Edmond, az egriek vezetőedzője. – Félre kell tenni a hétköznapok problémáit, s ismét bizonyítani, hogy többre vagyunk hivatottak az elmúlt hetek kudarcainál. A tavaszi eredmények ismeretében mindenkiben lehet hiányérzet, szeretnénk ezeket feledtetni. Kézközépcsont-törés után Füzi Dániel továbbra sem bevethető, míg Inal Aflitulin eltiltását tölti. Abban bízhatunk, hogy Dobó Zsolt ismét játékra jelentkezik, bár a vádlisérülése még nem jött teljesen rendbe. A személye azonban rendkívül fontos, hiszen vele támadásban és védekezésben is szélesedhet a taktikai repertoár. A ceglédiek bennmaradása úgy tűnik, már nincs veszélyben, az elmúlt hetekben mutatott formájuk azonban feltétlen óvatosságra int. Az egyik erősségük a védekezés, amelyben többféle formációt is hatékonyan használnak. Lendületes, sokat futó csapat, amely rendkívül gyorsan képes védekezésből támadásra váltani. A támadójátékuk egyik gyenge pontja, hogy nincs a keretben balkezes átlövő.