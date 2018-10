Eger SE: 1+1 akció a nézőknek

Menj meccsre mindig! Vasárnapi vendég a Tállya KSK.

Az Eger SE is csatlakozott a Nemzeti Sport kezdeményezéséhez annak érdekében, hogy minél többen a helyszínen tekintsék meg az NB III-as gárda mérkőzéseit. Az NSO szlogenje szerint: Menj meccsre megint! Szurkoló nélkül nem az igazi egyetlen sportesemény sem – és immár harmadszor a sportnapilap is megtesz mindent, hogy több drukkert csábítson ki egy-egy sporteseményre. A Tállya elleni vasárnapi mérkőésre szóló kupon a mai Nemzeti Sportban található.

Egerben egy plusz egy akciót hirdetnek, ahol aki hoz magával egy nézőt, az ingyen tekintheti meg a csapat bajnoki mérkőzését. Az NB III Keleti csoportjában újonc az Eger SE, ahol azzal is a drukkerek kedvében járnak, hogy a megyei I. osztályban megszokott belépőjegy árakat nem emelték. Vagyis a teljes áru tiketteket 500 forintért lehet megvásárolni, a nyugdíjasok 300 forint ellenében látogathatják a meccseket, míg a 18 éven aluliak ingyen léphetnek be Szentmarjay Tibor Városi Stadionba. Az NB III-as nyitányon, vagyis a Tiszaújváros ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen nem kellett fizetni az érdeklődőknek, de ugyanez általánosságban is érvényes azokra az alkalmakra, amelyeken klub második számú csapata a pályaválasztó. A megyei I. osztályba a nyáron feljutott, Berg System-Eger SE II néven szereplő alakulat mérkőzései díjmentesek, bízva abban, hogy a nézők egyre nagyobb számban tekintik meg a gárda találkozóit.

Az NB III-as Eger SE esetében annyival is előrébb tartanak, hogy bérletvásárlásra van lehetőség. Ötezer forintért a csapat valamennyi őszi és tavaszi hazai bajnoki mérkőzésére bebocsátás nyerhető. A klub ingyenbérletet biztosít az Egri Spartacus SE öregfiúinak, a játékosok hozzátartozóinak, az utánpótlás korú játékosoknak és a támogatóknak. Szponzorok vonatkozásában szeretnénk bővíteni a kört, ezért mindent meg is tesznek, miközben valamennyi jelenlegi segítőnek jár a köszönet.

Egyébiránt az egylet szimpatizánsai meccsnapokon megvásárolhatják a klubhoz kötődő ajándéktárgyakat, mint például sapkát, zászlót, sálat vagy kulcstartót.

A „nagy áttörést” 2019-ben várják a megyeszékhelyi egyesületnél. Nagy valószínűség szerint jövőre ugyanis elkezdődik a Szentmarjay-stadion teljes megújulása. Reményeik szerint a korszerűsítés azt is maga után vonja, hogy a kulturáltabb körülmények közé szívesebben érkeznek majd a nézők, és a vezetők abban is bíznak, hogy utánpótlás képviselői az eddigiektől nagyobb létszámban képviseltetik magukat a mérkőzéseken.