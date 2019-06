Eger SE: a házi gólkirály klubot váltott, de otthont nem

Két NB III-as élcsapat közül választhatott a fiatal középpályás.

Három év múltán távozik az Eger SE csapatától Gresó Mátyás. A 22 éves középpályás az NB III-as gárda házi gólkirályaként igazolt az ugyancsak harmadosztályú Jászberényi FC-hez.

– Az Eger SE egyik legpiacképesebb futballistájaként nem is a távozás ténye, inkább az osztály a meglepő. Nem vágyott az NB II-be?

– De igen, sőt nagyon is, de a lépéseket fokozatosan kell megtenni és nekem még sokat kell dolgozni azért, hogy a nagy álmom teljesüljön, és egy NB II-es gárdában folytathassam – válaszolta a Kazincbarcika SC-től indult, majd a DVTK-n keresztül Egerbe 2016-ba érkezett futballista.

– A JFC-n kívül máshonnan is érkezett ajánlata?

– Egy másik NB III-as élcsapathoz is hívtak, de a családi szempont döntött, vagyis az, hogy nem akartam elköltözni, ez esetben viszont erre kényszerültem volna.

– Az ESE kötelékében eltöltött három idényt hogyan értékeli?

– Az első, 2016/17-es szezon azért jelentett csalódást, mert nem tudtunk feljutni. A következő év már jól sikerült, remek közösség alakult ki, megyei bajnokok lettünk és az osztályváltás is összejött. A legutóbbi idényt felemásnak ítélem. Csapat szinten is sikerült a kitűzött célt elérni, bár maradt bennünk jócskán megszerezhető pont, és az egyéni cél is meglett, mert a szezon előtt tíz gól elérését tűztem ki magam elé.

– Könnyen váltott, vagy akadtak álmatlan éjszakái?

– Utóbbi. Sokat gondolkoztam, mi lenne a helyes döntés.

– Mit köszönhet Egernek?

– Harmati Péternek, az Eger SE operatív vezetőjének vagyok rendkívül hálás, neki nagyon sokat köszönhetek. Nehézséget okozott kimondani neki, hogy elmegyek. Ő azonban korrekt volt, noha szomorúan vette tudomásul a bejelentést, azt mondta, hogy megérti.

– Lakatos Béla személye mennyit nyomott a latba?

– Csupa jó dolgot hallottam tőle a jászberényi futballról. A korábbi egri csapattárs véleménye sokat számított a döntésben.

– Jászberényben a korábban Hatvanban is futballozott Németh Gyula lett az edző, és a keret is jó néhány helyen kicserélődött. A legutóbbi NB III-as ezüstérem után a feljutás a cél?

– Valóban, több minden változott a klubnál, ám az bizonyos, hogy továbbra is az élmezőny meghatározó csapata szeretne lenni a JFC. Ehhez próbálok minden tudásommal hozzájárulni, az egrieknek pedig sok sikert kívánok!

Gresó-gólok bajnokikon – meccs/gól

2016/2017: megyei I. osztály 26/15

2017/2018: megyei I. osztály 28/9

2018/2019: NB III. Keleti csoport 26/11

Jó ajánlólevél

A 2018/19-es NB III.-as idény őszi, Egerben rendezett mérkőzésén Gresó Mátyás két gólt szerzett a Jászberényi FC elleni 3–2-es győzelem során. A tavaszi visszavágón 3–2-re maradt alul az ESE, amelynek második találata fűződött Gresó nevéhez.