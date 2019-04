Eger SE: a mi klubunkkal senki nem játszadozhat

A megyeszékhelyi piros-kékek testvércsapatot fogadnak vasárnap.

Az NB III. Keleti csoportjának 24. fordulója:

EGER SE (11.)–DVTK II. (12.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 16.30. V.: Jakab Géza (Kovács B., Deme).

– Nem feltétlenül a bennmaradást figyelem, szeretnénk feljebb kerülni, de az elszenvedett vereségek miatt igenis szóba került ez is, hiszen reálisan kell tekinteni a táblázatot. A játékosok átérzik a helyzetet, mindent megtesznek a sikerért. Tudom, elcsépelt, de tényleg szükség van a szurkolókra, hogy minél többen kint legyenek, minél több piros-kék zászló lengjen – mondta az ESE szakmai igazgatója, Vitányi László.

Az ESE várható kezdőcsapata: Tajti – Debreczeni, Mikolka, Dáné, Lőrincz – Galambosi – Busai, Titkó, Antal, Gresó – Benke.

Sérült: Nagy P., Kaszás, Farkas K., Révész. Beteg: Vajda. Eltiltott: –

Ősszel: DVTK II.–Eger SE 3–2

Vitányi László a jelen és a jövő kapcsán bővebben is kifejtette véleményét, például arról, hogy a klub mivel segíti a minél jobb szereplést.

– Azt gondolom, hogy ami elvárható, azt megkapjuk – mondta a szakmai igazgató. – A szakmai stábot két edzővel bővítettem, hogy nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni egy-egy játékosra. Emellett Polarral mérjük a teljesítményüket. Belső rendszerben tartjuk nyilván a fizikai állapotukat, étkezésüket, pihenésüket, hogy a terhelést megfelelően osszuk el. Videóelemzést is bevetettünk a héten, a regeneráció érdekében masszőrök tevékenykednek és külön odafigyelünk a medencés frissítésre is. A mérkőzés előtt és a szünetben a szükséges energiaforrásokat biztosítjuk, ráadásul most a szolnoki vendég öltözőt is úgy rendeztük be, hogy otthon érezzék magukat a srácok. A klub a fejlődésben nem állt meg, mert fotocellás eszközöket szerzett be (az utánpótlás mellett a felnőtt is használja majd). Valamint folyamatban van a Catapult rendszer beszerzése is az autentikusabb mérési eredmények érdekében. Ez most nem párosult eredménnyel, de töretlenül hiszünk a játékosokban.

AZ NB III. KELETI CSOPORTJÁNAK ÁLLÁSA

Vitányi Lászlót nyárig kérte fel a munkára az klub operatív vezetője. Hogy utána mi várható?

– A háttérben már elkezdődtek a tárgyalások egy sikeres csapat kialakítása érdekében. Természetesen, ha kérdeznek, akkor elmondom a véleményem a játékosokról, de most számomra a legfontosabb az Eger sikere. Hétfőn csapatértekezletet tartottunk, a játékosoknak is elmondtam. Egri vagyok, itt születtem, itt nőttem fel, itt fociztam, itt csajoztam fiatalként, akkor is kimegyek a meccsre, ha nem lesz pozícióm a klubom belül. Egyszóval velem, a mi klubunkkal senki nem játszadozhat. Aki Szentmarjay Tibor vagy Lengyel Lajos helyén öltözik és ezt a címeres mezt viseli, nem teheti meg, hogy nem ezer százalékon küzd a pályán. Ha valakinek ez nem tetszik akkor vagy ne jöjjön többet vagy én zavarom el – szerepel az Eger SE honlapján.

A teljes interjú ITT olvasható.