Eger SE: a szélső egygólos sikerrel maximálisan elégedett lenne

Három, veretlenül lejátszott találkozó után következik az egrieknek az NB III. Keleti csoportja 16. fordulójának mérkőzése.

EGER SE (10.)–CEGLÉDI VSE (4.)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, vasárnap, 13.00. V.: Kátai Gábor (Skover, Balla).

– Elkaptuk a fonalat az elmúlt hetekben, ami számomra egyáltalán nem meglepő, mert nap, mint nap látom, hogy az edzéseken miként teljesítenek a fiúk – mondta az egriek szélsője, Vajda Ákos. – Ezt a teljesítményt megpróbáljuk átvinni minden hétvégén a meccsekre is, és ennek – helyenként jó játékkal – látszik is az eredménye. Ha pedig nem megy a játék olyan gördülékenyen, akkor marad az egymásért való küzdés és csúszás-mászás a pályán.

A középpályás a csapat nevében ígérte, hogy ugyanígy állnak hozzá a hátralévő két fordulóban is a bajnokikhoz, amelyekből jól jöhetnek ki.

– Ahogy következtek az eredmények, nyilván úgy jött az önbizalom is, a heti edzésmunka pedig megadja mellé az erőnlétet. Mesterünk, Sütő Szilárd minden vasárnapra maximálisan felkészít bennünket az adott ellenfélből, vagyis a hit is hozzáadódik az előző kettőhöz. Ha ezt a három erényt fel tudjuk vonultatni ezúttal is, akkor itthon tudjuk tartani a három pontot. A Cegléden rendezett meccset el kell felejtenünk. A mostani egészen más mérkőzés lesz, ebben biztos vagyok. Mi nem feltartott kézzel megyünk ki vasárnap a pályára és ez lehet, nem esik majd jól a ceglédi csapatnak. Minél tovább akarjuk kitolni a jó sorozatunkat, amiben jelenleg benne vagyunk. Küzdelmes, jó mérkőzésre számítok, ahol itthon tarthatjuk a három pontot. Akár egy 1–0-s sikerrel is maximálisan elégedett lennék – zárta szavait Vajda Ákos.

Az Eger SE várható kezdőcsapata: Nacsa – Debreczeni, Vaskó, Csiki, Lőrincz – Gajda – Farkas K., Vitelki, Haász, Vajda – Benke

Sérült: Pataki

Eltiltott: –

Ősszel: Cegléd–Eger SE 3–0

