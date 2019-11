Eger SE: adakoznak, de nem pontot az ellenfélnek

Az NB III. Keleti csoportjának 13. fordulójában mindhárom megyénkbeli csapat hazai pályán fogadja ellenfelét.

Vasárnap, 13.30:

EGER SE (14.)–BALASSAGYARMAT (8.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Sándor Csaba (Soós, Piskóczi).

A sényői 2–1-es vereség során elmaradtak a pontok, továbbá Gajda Márkó és Valkay Richárd is a kiállítottak sorsára jutott. Előbbi labdarúgó kettő, utóbbi játékos egy mérkőzésen nem állhat a csapat rendelkezésére.

Az Eger Labdarúgó Sport Kft. a bajnoki mérkőzés teljes bevételét felajánlja a leukémiában szenvedő egri Kovács Máté gyógykezelésére. Aki a jegyen kívül is szeretné támogatni a kezdeményezést, annak lehetősége nyílik adományládába is felajánlást tenni.

GYÖNGYÖSI AK (12.)–DEAC (2.)

Gyöngyös, Kömlei Spt. V.: Bálint Attila (Zahorecz, Pogonyi).

Az Ózd elleni vereség nem egyszerűen kudarcot, attól jóval többet jelentett a gyöngyösieknek, akik így a Tállya elleni hazai fiaskó után nem tudtak javítani. A debreceni társaság jóval erősebb gárdát alkot, mint a legutóbbi két ellenfél, de nincs más választásuk a házigazdáknak, győzni kell ahhoz, hogy a tartását visszaszerezze az alakulat.

FC HATVAN (13.)–PUTNOK (9.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Kovács Tamás (Szilágyi N., Gavalla-Kulcsár).

A Tiszaújvárosban két héttel korábban elért győzelmet követően legutóbb egy másik, az élmezőnyhöz tartozó klubnál, Jászberényben bizonyította erejét a hatvani együttes. A jászsági pontszerzés azonban akkor ér igazán sokat, ha a magára talált (utóbbi két meccsét egyaránt megnyert) Putnokkal szemben képes lesz a győzelemre a Török László irányította Zagyva-parti társulat. A lehetőség megvan Szabó Rolandékban, ám ez akkor ér valamit, ha érvényre jut az eredményben.

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA