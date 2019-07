Eger SE: az egy tucat kapott gól edző szempontból

Klink Zoltán szerint akik eddig drukkolnak nekik, azok tudják, hogy jó úton járnak.

Felkészülési mérkőzésen:

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–EGER SE 12–0 (6–0)

Gyula (zárt kapuk mögött).

ESE: Nacsa – Farkas K., Debreczeni, Antal, Valkay, Benke, Vitelki, Pataki V., Árvai, Stampf, Lőrincz. Cserék: Kovács D., Haász, Csorba, Pratsler, Bartusz, Révész, Varga H., Vajda.

GÓL: Moga (15.), Andorka (21., 35., 40., 44.), Varga (30.), Pongrácz (50.), Gajdos (53.), Sóron (60., 81.), Bitó (65., 71.)

– Amennyiben nem láttam volna a mérkőzést, csak az eredményt, azt gondolnám, ezt a csapatot porrá verték – fejtette ki az Eger SE vezetőedzője, Klink Zoltán a klub honlapjána. – Szombatra és vasárnapra két mérkőzést terveztem két külön csapattal. Rendszeressé válik, hogy az utolsó pillanatban lemondják a találkozókat, így történt most is. Ezért a vasárnapi meccsen így megint külön kellett vennem a srácokat. Nem érdekelt, hogy NB II-es ellenféllel játszunk, ez egy edzőmeccs, semmilyen pontot nem adnak érte, csak tapasztalatot. „Beparkoltathattam” volna őket 26 méterre a kapunk elé és akkor 0–0-ás meccset játszunk, de az nem én lennék. Ugyanolyan taktikával küldtem ki őket, mint amit eddig gyakoroltunk. Harminckét percig csak egy rögzített helyzetből (szöglet) elért találattal vezettek ellenünk, és addig nekünk is volt két ajtó-ablak ziccerünk, amit nem értékesítettünk. Ami ezután történt, azzal nem foglalkozok, ez ránk tartozik, Annyit megjegyeznék, a bírók nem álltak a helyzet magaslatán, főleg a partjelzők.

A szakember hozzátette, hogy a második félidőre beküldte a fiatalokat is, azért, hogy érezzék, mennyivel gyorsabb a játék, mennyivel agresszívabbak egy osztállyal feljebb.

– Azt ígértem, a tél végéig fel fogjuk venni a versenyt a feljebb levő osztályokkal, ezt most is tartom – folytatta Klink Zoltán. – Nem hozsannáztam, amikor harmadik ligás csapatnak hatot rúgtunk és most sem vagyok elkeseredve, hogy hatot kaptunk. Nem játszottak le a pályáról minket, nem voltunk alárendelt szerepben. Megnéztem felvételről is a meccset, természetesen vannak hibáink és ezeket kijavítjuik majd. Akik eddig ellenünk szurkoltak, azok ezután is ezt fogják tenni, akik meg drukkolnak nekünk, azok tudják, hogy jó úton járunk. Pontosan tudom, mit csinálok és azt is, hogy elérjük a céljainkat.

Az egrieknél ezúttal mutatkozott be az NB III-as Iváncsa KSE csapatától igazolt Pratsler Alex. Az Eger SE csapata vasárnap 17 órakor a Ceglédi VSE vendégeként kezdi a 2019/2020-as NB III-as idényt.