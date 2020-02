Eger SE: az új igazolás két gólpasszt adott az FTC ellen

Bemutatta téli második szerzeményét az NB III-as gárda.

„A miskolci születésű balhátvéd, Nemes Milán 2015 májusában a megbízott edzőként irányító Vitelki Zoltánnál debütált az NB I-ben nevelőklubjában, a DVTK-ban, rögtön kezdőként, és 18 évesen végig is játszotta a 4–1-re megnyert bajnokit, sőt mindjárt gólpasszt is adott. Ráadásul a következő két meccsen is végig a pályán volt. Három mérkőzés, 270 perc, három győzelem, két gólpassz – ennél jobb bemutatkozásról alighanem álmodni sem mert a fiatal diósgyőri” – írta róla a Nemzeti Sport 2019. január 23-án.

Az Eger SE második téli igazolása, Nemes Milán Imre. A Putnok FC csapatától érkezett játékos Diósgyőrben nevelkedett, ahol 41 NB I-es mérkőzésen szerepelt. Két éve az akkor Varga Attila irányította NB II-es Siófok csapatához szerződött. Rövid csíkszeredai kitérő után 2019. nyarán került a Putnok FC-hez.

Az egriek előzőleg Gresó Mátyást igazolták vissza Jászberényből.