Eger SE: az újabb arany a találkozásért járt

Lányok, gratulálok az újabb aranyéremhez, ez most olyan, mintha egy banketten lennénk a bajnokság végén – jelentette ki Kasziba István. Az Eger SE női csapatának korábbi edzője és a megyeszékhelyi női röplabda-aranykorszak játékosai közül tizenhárman idéztek fel a dicső múltat.

– Egerben fantasztikus közönség előtt játszottunk, az egész közeg igazán elfogadó volt velünk szemben – emlékezett az idén 74 éves Kasziba István. – Utólag jól lászik, azzal teremtettük meg a további sikerek alapjait, amikor az első bajnoki címet megszereztük. Ha akkor nem sikerül megnyerni az aranyat, aligha tudtuk volna, ilyen magasságba jutni.

A megyeszékhelyen két részletben hat idényt eltöltött szakvezető sok nehézségen és egészségügyi beavatkozáson túljutott, ám a meghívásnak nagy örömmel tett eleget és szívesen beszélt az emlékezetes időszakról.

– Dr. Seress Gáborral és dr. Sike Józseffel megosztoztunk a feladatokon – folytatta a mester. – Mi válogatottuk ki, mely játékosok jönnek hozzánk, és ahogy azt az eredmények is bizonyítják, rendre sikerült jó döntéseket hozni.

Az örömbe aztán üröm is vegyült a mából.

– Azt nagyon fájlalom, hogy az Egri Sportmúzeumban a röplabdának nem jutott egy sarok sem. Értékes relikviákkal rendelkezek, köztük az első bajnoki serleggel, az összes itt szerzett éremmel, továbbá számtalan fotóval. Mind olyan emlék, amely gyönyörű korszakot idéz, és ezt közre is adnám – ajánlotta Kasziba.

– Igazi kis család gyűlt össze azzal szeretettel, amit egymásnak adtunk – fogalmazott a szervezőként jeleskedett Kalotay Rózsa. – Meglepetésként mindenkinek nyomtattam egy képet, amelyen a régi csapat és a mostani társaság szerepelt, ezt pedig mindenki dedikálta. Pista bá’ örök hálával tartozik, hogy ez ilyen fantasztikusan sikerült. Folytatás is lesz, a lányok örömmel jönnek és nagyon várják a következő találkozót.

– Ez a korszak mindenki életében meghatározónak számított, nekem pályafutásom legemlékezetesebb és legeredményesebb időszakát jelentette – szögezte le Tímár Edit. – Rengeteg közös élményt idéztünk fel, amelyeket nem is tudtunk ezen a délutánon átbeszélni. Az viszont elgondolkodtató, hogy a város vezetése semmilyen módon nem akart az összejövetel részese lenni, a megkeresés süket fülekre talált, noha a megyeszékhely egyik legeredményesebb csapatáról van szó.

– Így együtt még nem találkoztunk pályafutásunk befejezése óta, ezért volt nagyon megható a rendezvény – mondta Papizsanszka Natalija. – Meg tudtuk egymásról, kivel, mi történt, merre vitte az élet, és közben tisztáztunk néhány olyan dolgot, amire eddig nem nyílt lehetőség. Viszont ezután minden évben találkozunk bízva abban, hátha az önkormányzat érdeklődését is sikerül majd felkelteni.

A dicső korszak medálhalmozása

Magyar bajnoki érmek

1990/1991: 1. Eger SE

1991/1992: 2. Eger SE

1992/1993: 2. Eger SE

1993/1994: 1. Kordax-Eger SC

1994/1995: 1. Kordax-Eger SC

1995/1996: 1. Kordax-Eger SC

1996/1997: 1. AgriaComputer RC Eger

1997/1998: 1. AgriaComputer RC Eger

1998/1999: 3. EGUT RC Eger

1999/2000: 2. EGUT RC Eger

2000/2001: 2. EGUT RC Eger

Magyar Kupa-győzelmek

1993/1994: Kordax-Eger SC

1994/1995: Kordax-Eger SC

1995/1996: Kordax-Eger SC

1996/1997: AgriaComputer RC Eger

1997/1998: AgriaComputer RC Eger

Interliga-elsőségek

1994/1995: Kordax-Eger SC

1995/1996: Kordax-Eger SC

1996/1997: AgriaComputer RC Eger