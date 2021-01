Eger SE kontra ifjak az operatív vezető szemével

A DVTK új tulajdonosának egri terveiről egyelőre még nem tudni, ám annyi bizonyos, hogy az Eger Labdarúgó Sport Kft. élén dr. Képes Lórántot Juhász Gábor váltotta ügyvezetőként. Az Eger SE operatív vezetője, Harmati Péter a jelent és jövőt illetően a minap más fontos témára vonatkozóan adott összegzést.

– Erre az évre azt fogalmazták meg felém, próbáljunk meg feljutni. Ezt el is mondtam, de ez sajnos még nem mehetett volna csak egri fiatalokkal – jelentette ki Harmati Péter a klub honlapján közölt írásban.

Az operatív vezető fél éve egyeztetett Székely Károly edzővel arról, beszéljen néhány, konkrétan megnevezett egri fiatallal, visszajönnének-e az ESE-hez. Az egylet utánpótlás szakmai igazgatójával, Vitányi Lászlóval ugyancsak tavaly nyáron volt téma azoknak a gyerekeknek a nyomon követése, akik elkerültek a klubtól.

– Beszéltünk 17 éves fiatallal, hogy akár kölcsönben is, de nem jönne-e vissza – folytatta Harmati. – Még Sütő Szilárd vezetőedző is konzultált fiatalokkal két héttel ezelőtt. Ehhez azonban kell a gyerek, a szülő és az átadó klub is, mégpedig a hatalmas átigazolási díjak miatt. Beszéltem a III. Kerületi TVE-ben futballozó fiatalemberrel (a 23 éves Tóth Kristóffal – a szerző megjegyzése) is, aki azt mondta, ha az NB II.-ben leszünk, beszéljünk róla. Hadnagy Bence is ezen szándék miatt jött vissza. Plusz, ha főiskolára vagy egyetemre járnak máshová az ifjak, akkor az edzések miatt szinte lehetetlen az ide csábításuk.

A környékbeli fiatalok „monitorozására” fél éve Szabó András „Zsuzsit” kapott megbízást, miközben Harmati Péter többször beszélt az egri kötődésű besenyőtelki edzővel, Nagy Endrével, hogy ő kit vagy kiket javasolna.

Játékosaink közül Hegedűs Dávidot fél éve beintegráltuk az utánpótlásedzői csapatba. Katona Attila ez év január elsejétől szintén ide került úgy, hogy emellett mindketten utánpótlásjátékos-megfigyelői feladatot is kaptak a tavaszra. Koncepciónk, hogy idősebb játékos esetén csak egri nevelésű vagy egri kötődésű futballistákat (Debreczeni Dávid, Hegedűs Dávid, Katona Attila) hozunk, miközben a fiatalok esetén is próbálunk hasonlókat, de ott igazolhatunk máshonnan is. Így jött hozzánk fiatalon Nemes, Boros, Kis G, Géringer, Valkay, Gresó, Gajda, Varga Huba, Csifó, Deli, korábban pedig Farkas és Pataki. Ez alól csak Vaskó, Pál és Nacsa a kivétel, ők viszont kellettek a célok eléréséhez. Eközben itt van Kovács, Révész és Esztergomi. Korábban többeket is akartunk, ám akadtak, akik a könnyebb utat választják. De nem adjuk fel! Tárgyalunk, s tárgyalni is fogunk ilyenekkel. Itt jön elő viszont a legnagyobb hibám és problémám: nem tudok pénzt szerezni. Ezért léptem ki korábban, s adtam át másnak, de a gondoknál visszahívtak. Azóta többször is felajánlottam: csinálja más.

Harmati Péter hangsúlyozta: mindig személyesen tájékoztatja a szurkolókat, mert nem szeret üzengetni. Ők tudnak mindent, legalább is a többség. Azt is meg kell érteni, hogy őszintén elmondja, elmondaná, mi a valós helyzet, de mások kérik, azt ne. Leírná, hogy kikkel tárgyaltak és tárgyalnak a fiatalok esetében, de őket hozná kellemetlen helyzetbe, ezért nem teszi.