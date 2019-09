Eger SE: tévés meccsre érkezik a Fehérvár

A Felsővárosi Sporttelepen kedden megtartotta első edzését Sütő Szilárd, az Eger SE NB III-as csapatának új szakembere. A gyakorláson a korábbi válogatott védő, a friss szerzemény Vaskó Tamás is tréningezett.

A játékosként Egerben nevelkedett, majd az Egyesült Államokban és Dél-Koreában is futballozott Sütő Szilárd edzőként teljesedett ki inkább, mintsem labdarúgóként. A 38 éves tréner 2005-ben a BVSC-ben kezdett el gyerekekkel foglalkozni, majd az FTC utánpótlásában számítottak a munkájára. Első felnőtt csapatát a Lombard Pápa jelentette, ahol 2012/2013-ban másodedzőként dolgozott az NB I-es gárdánál. A Budaörs és a Győri ETO után a felsőtárkányi NB III-as egylet következett, majd 2015-ben a DVTK kötelékébe került. A diósgyőrieknél irányította az NB III-as társaságot, volt másodedző az NB I-es csapatnál, miközben a DVTK Labdarúgó Akadémia utánpótlás szakmai igazgatóként tevékenykedett. Tavaly óta a piros-fehér egyesület akadémiájának igazgatójaként látta el feladatait.

Az UEFA Pro licences edzői tanfolyamát éppen most végzi, egyebek mellett ezért sem szeptember 22-én, vasárnap fogadja a Mol Fehérvár FC együttesét az Eger SE a Magyar Kupában. A meccsre jövő szombaton 11.45-től kerül sor, méghozzá az M4 Sport jóvoltából élőben.

– Örülök, hogy neves, jó csapatot kaptunk ellenfélként, de még boldogabb lettem volna, ha mindez két fordulóval később történik. Az nem is kérdés, hogy mindent elkövetünk a jó szereplés érdekében – mondta a heol.hu-nak az ESE operatív vezetője. Harmati Péterről azt is megtudtuk, hogy Sütő Szilárd megbízatása határozatlan időre szól, miként azt is elmondta, hogy az előző tréner, Klink Zoltán a hét elején járt a klubépületben és magával vitte az elbocsátás tényét rögzítő iratokat.

Kedden nemcsak Sütő, hanem a korábbi 12-szeres válogatott védő, Vaskó Tamás is bemutatkozott az egri játékosoknak. A 35 éves labdarúgó egyelőre nem léphet pályára tétmérkőzésen, erre az amatőrizációs szabály miatt legkorábban október elsején kerülhet sor. Mivel ez keddre esik és akkor nem lesz meccs, az ESE szerelését az október 6-án esedékes Tállya KSE elleni bajnoki összecsapáson húzhatja magára. Addig előbb a DVSC II. látogat a Szentmarjay-stadionban, majd a Putnok következik idegenben. Jövő hétvégén pedig ugye érkezik a kupameccsre a Fehérvár.