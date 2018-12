Eger SE U14: őszi száguldás

A legszorosabb meccset a GYAK ellen játszották.

A 2018/19-es bajnoki év első felkészülési meccsét 17–0-ra nyerte az Eger U14-es csapata, majd sikerrel vette az újabb két edzőmérkőzést, ám ami fontosabb, a bajnoki találkozókon sem talált legyőzőre a gárda. Az MLSZ U14 II. Közép-Keleti csoportjának mind a 13 összecsapásán az egriek gyűjtötték be a három pontot úgy, hogy egyedül a Gyöngyösi AK fiataljai szorongatták meg a megyeszékhelyieket, legalábbis a 2–1-es ezt mutatja. Ahogy azonban a GYAK vendégeként rendezett meccsen, úgy a további mérkőzések során is azok szerezték a gólokat, akik termelékenységben kimagaslanak a mezőnyből. A góllövőlistát 47 találattal vezető Bóta Gergő például a Taksony elleni „mosás-vasalás”, azaz a 38–1-es vendéggyőzelem során 19 alkalommal vette be a hazaiak kapuját. Ehhez Berecz Kornél 15 gólt tett hozzá, ami döntő szerepet játszott abban, hogy 37 góllal harmadik helyen a gólvadászok között.

A csapat vezetőedzője, azonban jól tudja, az őszi elsőség még nem jár éremmel. Sőt!

– A siker titka a kitartás és kemény munka, a tehetség és a szerencse csak jól jön mellé – fogalmazott Szakál Csaba, aki segítőjével, Bóta Balázzsal felel a csapatért. – Több egy és két évvel fiatalabb játékos vagyis U13-as és U12-es játékos is szerepet kapott ebben a félévben, s közülük akadtak, akik alapemberré váltak. A nyár óta hosszú és kemény munkán vagyunk túl, ezért jól esik a csapatnak egy kis pihenő, feltöltődés, hogy aztán tovább haladjunk a megkezdett úton és elérjük a kitűzött célunkat. Ehhez azonban januártól még keményebben és alázatosabban kell dolgozni.

A EGER SE U14-ES CSAPATÁNAK ŐSZI EREDMÉNYEI

Felkészülési mérkőzések:

Eger SE–Ózdi FC 17–0

Zinedine Uzsgorod (ukrán)–Eger SE 2–8

MŠK Rimavská Sobota (szlovákiai)–Eger SE 0–3

Bajnoki mérkőzések:

Eger SE–UTE LA 5–2

Balassagyarmati VSE—Eger SE 1–14

Eger SE–Tiszakécskei VSE 9–3

Ceglédi VSE–Eger SE 0–11

Eger SE–Jászberényi FC 10–0

FC Dabas–Eger SE 0–13

Gyöngyösi AK–Eger SE 1–2

Eger SE–Gödöllői SK 9–0

Salgótarjáni BTC–Eger SE 1–3

Eger SE–FC Hatvan 14–0

Eger SE–Mezőkövesd Zsóry FC 8–0

Eger SE–Testvériség SE 7–1

Taksony SE–Eger SE 1–38

A CSOPORT ÁLLÁSA

