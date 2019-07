Eger SE: Várhidi csapata is bosszankodott

Harmadik felkészülési mérkőzését nem tudta befejezni az NB III-as megyeszékhelyi gárda.

A Leányka úton tesztelő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei játékvezetők is megtekintették az Eger SE nyári harmadik edzőmeccsét. Így egészen szép számú közönség előtt léptek pályára Klink Zoltán vezetőedző tanítványai a szokatlannal számító helyszínen, ahol legutóbb évekkel ezelőtt játszott gyakorló összecsapást a házigazda együttes. Ez azonban aligha hatott zavarólag, az már inkább, hogy nem kellett hozzá negyedóra, és a Várhidi Péter irányította ózdiak vezetéshez jutottak. Az első 45 percben aztán újabb Kohász-találat is született, amelyen erősen lesgyanús helyzet előzött meg. A fordulást követően másik 11 játékos alkotta egri gárda futott a játéktérre, és noha a Balassagyarmat kapujába is betalált Bartusz Dániel szépített, az egyenlítés nem jöhetett össze. Az 59. percben ugyanis villámlás és a közelgő viharfelhők miatt Szigetvári Márk lefújta a találkozót. A döntésnek egyik csapat és a nézők sem örültek, ám ilyen esetben ez az előírás.

Felkészülési mérkőzésen:

EGER SE–ÓZDI KOHÁSZ SC 1–2 (0–2) – az 59. percben félbeszakadt

Eger, Leányka út, 100 néző. V.: Szigetvári Márk (Király, Forgó).

ESE, 1. félidő: Tóth D. – Debreczeni, Csiki, Bagdán, Pataki Zs., Lőrincz P., Titkó, Kis G., Benke, Vajda, Bartusz. 2. félidő: Tajti – Révész, Valkay, Mikolka, Kovács D., Stampf, Fodor, Haász, Antal, Árvai, Bartusz.

ÓZD: Fodor – Bocsi, Gál Sz., Turcsik, El Sherif, Gál B., Lévai, Kozics, Bogáti, Zöllei, Keményffy.

GÓL: Bartusz, ill. Zöllei, El Sherif