Eger SE: visszatérnek az aranylányok

A körcsarnokban szombaton 15.30-kor találkozhatnak a szurkolók a kedvencekkel.

Visszatérnek a körcsarnokba az Eger SE női aranycsapatainak játékosai. Igaz, a lista nem teljes, mert a megyeszékhelyi színekben bajnoki címet szerzett röplabdázók közül nem mindenki tudta vállalni a részvételt, ám a névsor így is veretes. A hajdani sikerek helyszínéül szolgáló létesítményben szombaton 15.30-kor találkozhatnak a szurkolók az 1990/91-es idényben magyar bajnoki címet először nyert Eger SE gárdájának tagjaival.

Lehet majd nosztalgiázni Fésüs Irén, Gazdag Zsuzsanna (most Balázs Zsuzsanna), Fésüs Erzsébet, Kurucz Mónika, Kalotay Rózsa, Torma Ágnes (?), Fekete Magdolna, Tímár Edit és Fekete Krisztina társaságában, mint ahogy elfogadta a meghívást Kasziba István edző és akkori vezetőként dr. Seress Gábor is. Az Eger városa számára 28 évvel ezelőtt az első, csapatsportágban aranyat elhódított gárda játékosain túlmenően több olyan játékossal is lehet találkozni, akik részesei voltak a hat NB I-es diadalt, öt Magyar Kupa-elsőséget és három Interliga-győzelmet felvonultatott dicső korszaknak.

A szervezőként is jeleskedő Kalotay Rózsa elmondta, hogy Vojth Ildikó, Papizsanszkaja Natalia, Czakó Mária, Larissza Popova (most Országh Larissza) és Helli Hajnalka is megtiszteli jelenlétével a rendezvényt. Ennek záró részét a meghívottak számára este közös vacsora jelenti az egyik helyi étteremben.