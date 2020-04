Eger után Óbudán irányít a pólósok korábbi elnöke

A ZF-Eger csapatát játékosként 2008 és 2010 között erősített, majd az Egri Vízilabda Klubot ügyvezető elnökként 2011 és 2018 között irányított Bárány Attila a III. kerületi TVE szakosztályvezetőjeként dolgozik a jövőben.

– Jelenleg pályázatok tervezésével, lebonyolításával foglalkozom és ezáltal egy picit távolabb kerültem a vízilabdától. Néhány hete keresett meg Fenyvesi-Kisteleki Orsolya, akit jól ismertem, hiszen mindketten vízilabdáztunk és dolgoztunk is együtt, mikor még klubvezető voltam. Nagyon nagy megtiszteltetést jelentett, amikor arra gondolt, hogy a III. kerületi TVE-nél én tudom tovább vinni azt, amit ő elkezdett – világította meg a helyzetet Bárány Attila.

A 42 éves, kétgyermekes családapa játékosként 35 alkalommal szerepelt magyar válogatottban. A hajdani center hatszoros magyar bajnoknak mondhatja magát, aki a Honvéd játékosaként BL-aranyat nyert 2004-ben, egri színekben pedig Magyar Kupa-győztesként (2008) ünnepelhetett. Profi­ versenysport­karrierének egy váratlan szívinfarktus vetett véget tíz évvel ezelőtt. Akkor több mint egy hétig kórházban kezelték, majd orvosa utasítására abba kellett hagynia az élsportot.

– Amikor tíz évvel ezelőtt hirtelen abba kellett hagynom az élsportot egészségügyi probléma miatt, akkor a ZF-Eger játékosaként pólóztam – magyarázta az óbudai klub honlapján Bárány Attila. – A családommal Egerben éltünk és megszerettük a kisvárosi életet. Először szoftverfejlesztő mérnökként kezdtem el dolgozni az egri ZF gyárban. Másfél évvel később jött a váratlan felkérés, hogy legyek a nagy hagyományokkal rendelkező Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke, amit rövid gondolkozás után el is fogadtam. Hét éven keresztül töltöttem be ezt a pozíciót, és úgy gondolom, nagyon sikeres éveket éltünk meg ebben az időszakban. Európa egyik legsikeresebb klubjává váltunk, akadt olyan év, amikor egyszerre végzett bajnokként a női és a férfi felnőtt csapatunk, ráadásul úgy, hogy sok játékos a saját utánpótlásunkból került ki. Részt vehettem egy uszodaépítésben is, és nagyszerű csapattal dolgozhattam együtt, kiváló emberekkel. Sokat tanultam és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem – tekintett vissza Bárány Attila.

A női OB I. állása

1. UVSE 13 12 1 – 251–75 37

2. FTC 14 11 2 1 204–114 35

3. BVSC-Zugló 14 10 2 2 196–107 32

4. Dunaújvárosi E. 11 10 – 1 157–80 30

5. LFÁ-ZF-Eger 12 6 1 5 141–116 19

6. III. Kerületi TVE 14 5 1 8 148–181 16

7. Szegedi TE 14 4 1 9 137–184 13

8. Szentes 13 3 – 10 113–170 9

9. Tatabánya 14 1 – 13 85–206 3

10. Bp. Honvéd 13 – – 13 89–288 0