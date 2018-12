Egerbe is ellátogatott a TrollFoci – Videóval

Tartalmas napot töltött a megyeszékhelyen a népszerű troll-duó.

Az ünnepek előtt Egerbe is ellátogatott az internetes felületeken nagy népszerűségnek örvendő TrollFoci. A megyei futball szépségeit szüntelenül hirdető csapat egy egész napot töltött a megyeszékhelyen, amelybe a városnézésen és az elmaradhatatlan sörözésen, forralt borozáson kívül természetesen egy helyi sportcsemege is belefért. A trollok csapata december 11-én este a Leányka úti csarnokban tekintette meg az EKE-Eger–Miskolci Egyetem évzáró férfi futsal-bajnokit.

A találkozó – amelyről egyébként portálunkon is folyamatosan frissülő szöveges tudósításban számoltunk be – 2-2-es döntetlennel ért véget, és a kitűnő helyszíni hangulatról és a szervezésről a TrollFoci hangulatos videója is árulkodik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS