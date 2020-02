Egerben a paralimpiai kvótáért vívnak a kerekesszékesek (videókkal)

Két év szünet után ismét kerekesszékes vívó-világkupát rendeznek Egerben. A Kaposvári Zsolt-emlékverseny a paralimpiai kvalifikációs vk-sorozat utolsó előtti állomása is egyben. A négynapos verseny csütörtökön kezdődött a Hotel Eger & Parkban.

Az Urr Anitától kapott tájékoztatás alapján a vasárnapig tartó viadalra a világ minden tájáról érkeztek versenyzők. A paralimpiai bizottság főtitkára elmondta, hogy 29 ország mintegy kétszáz versenyzőjét láthatja a publikum. A négy nap során 12 magyar vívó ad számot tudásáról, köztük a Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka összeállítású világbajnoki aranyérmes tőrcsapat, tovább a riói paralimpián kardban és tőrben is ezüstérmes Osváth Richárd. A főtitkár bizakodása nem alaptalan, ugyanis négy egyéni versenyszámban is magyarok vezetik a világranglistát és a női tőr csapatversenyben is az előkelő, második helyről várják a vasárnapi megmérettetést.

– Ebben az évben a paralimpiai kvalifikáció legfontosabb versenyének számít az egri világkupa, a magyar indulók közül öten már paralimpiai kijutó helyen találhatók, de még további két vívó esélyes a paralimpiai kvótaszerzésre. A felkészülés jól sikerült, a mieink integrált és nemzetközi edzőtáborral készültek a próbatételre – tette hozzá.

Urr Anita elmondta azt is, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket, tájékoztatásokat, és megtesz mindent az IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa zökkenőmentes lebonyolításáért. A kínaiak le is mondták a szereplést.

A világkupa a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kaposvári Zsolt nevét viseli. A vívóbírót a Nemzetközi Vívó Szövetség 2011-ben az esztendő legjobb kardzsűrijének választotta, aki három ötkarikás játékon, illetve számos világbajnokságon, Európa-bajnokságon vezényelte a párharcokat.