Egerszalók–Felsőtárkány az elsőségért

Az Imola-Hírlap–Téli-kupa nagypályás, műfüves tornán zárul a csoportkör.

A hétvégén esedékes harmadik, vagyis utolsó fordulóban eldől, mely csapatok jutnak tovább az Imola-Hírlap–Téli-kupa negyeddöntőjébe. A folytatásban már csak a nyolc csoportelső lesz érdekelt.

Kezdjünk azonban a pótlásokkal. A herédiek a hét közben egyből az E csoport élén találták magukat, miután háromgólos különbséggel legyőzték a héhalmiakat, és játék nélkül megkapták a petőfibányaiakkal szembeni összecsapás pontjait. A továbbjutásról az FC Hatvan elleni párharc dönt vasárnap. A B csoportban a bélapátfalviak felülmúlták a besenyőtelkieket, akik számára elúszott a továbbjutás lehetősége.

Az A-csoportban az Egerszalók–Felsőtárkány meccs dönt az elsőségről , a C csoportban pedig a Heves–Jászárokszállás összecsapás után derül ki, hogy ki derülhet a végén. A D jelű négyesben csoda kellene ahhoz, hogy ne a Gyöngyösi AK zárjon az élen. Az F kvartettben is a záró fordulóban dől el, melyik gárda lesz érdekelt a folytatásban. A lőrincieknek már a döntetlen is elegendő lenne a Pétervására ellen. A G csoportban a hatpontos Istenmezejének „áll a zászló”, míg a H jelű négyesből még a egerszalóki U19-es gárdai tagjai is továbbléphetnek.

Pótlás az 1. fordulóból

Hatvan, E csoport

Heréd–Héhalom 4–1 (1–1)

Gól: Baranyi, Tancsik, Ivony, Mag, ill. Ocsovszki

A csoport állása: 1. Heréd 6 pont (7–1), 2. FC Hatvan 6 (6–4), 3. Héhalom 0 (3–7), 4. Petőfibánya 0 (2–6).

A 2. fordulóban elmaradt Petőfibánya–Heréd mérkőzés három pontját 3–0-s gólkülönbséggel a vétlen herédi együttes kapta.

Eger, B csoport

Bélkő SE-Bélapát–Besenyőtelek 1–0 (1–0)

Gól: Nadanicsek J.

Az 1. fordulóból bepótolt mérkőzésen:

Marshall-ASE–Füzesabony 2–4 (1–2)

Gól: Torma, Várkonyi, ill. Keresztesi 2, Koós, Takács

A 3. FORDULÓ PROGRAMJA

SZOMBAT

Eger

11.00: Felsőtárkány–Egerszalók

V.: Jávorszki Z. (Csathó Zs., Tamasi S.)

13.00: Maklár–Domoszló

V.: Tamasi S. (Jávorszki Z., Csathó Zs.)

Gyöngyös

9.00: Energia SC–Nagyréde

V.: Májer K. (Palásti K., Debreczeni K.)

11.00: JVSE-Rosenberger–Heves

V.: Debreczeni K. (Palásti K., Májer K.)

Hatvan

8.45: Zagyvaszántó–Ecséd

V.: Berecz P. (Harnos Cs., Dajkó T.)

12.15: Pétervására–Lőrinci

V.: Harnos Cs. (Dajkó T. ,Berecz P.)

Recsk

10.00: Egerszalók U19–Egercsehi

V.: Orovecz T. (Kovács B., Kántor M.)

12.00: Mezőtárkány–Kömlő

V.: Kovács B. (Orovecz T., Kántor M.)

VASÁRNAP

Eger

11.00: Bélapátfalva–Füzesabony

V.: Rozsnaki G. (Szigetvári M., Orosz F.)

13.00: Andornaktálya–Besenyőtelek

V.: Szigetvári M. (Rozsnaki G., Orosz F.)

Gyöngyös

9.00: GYAK–Atkár

V.: Darók A. (Pásztory K., Nagy F.)

11.00: Markaz–Gyöngyöshalász

V.: Debreczeni K. (Pásztory K., Sohajda L.)

Hatvan

8.45: FC Hatvan–Heréd

V.: Viktor F. (Klenovics P., Nagy Péter)

10.30: Héhalom–Petőfibánya

V.: Nagy Péter (Viktor F., Klenovics P.)

Recsk

10.00: Mátraballa– Istenmezeje

V.: Klenovics R. Bálint J., Gergely M.)

12.00: Bélapátfalva U19–Detk

V.: Bálint J. (Klenovics R., Gergely M.)