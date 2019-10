Egerszalókon világítást avatnak a Heréd ellen

A településre látogató turisták igényeit is figyelembe veszik.

Változott az Egerszalók–Heréd megyei I. osztályú mérkőzés kezdési ideje, ám a módosításnak nyomós oka van. Szombaton 18 órától ugyanis villanyfénynél léphetnek pályára a csapatok, lévén, hogy minden feltétel biztosított ahhoz, hogy a világítás-avatásnak megfeleljen a klub. A négy éve kezdődött, összesen 170 millió forintos létesítmény-felújítás és korszerűsítés elemeiről Egerszalók polgármestere adott tájékoztatást.

– Első lépcsőben a régi öltözőt bontottuk le és – jelentős részben saját erőből – épült helyette modern klubház mintegy 70 millió forintos beruházás eredményeként – magyarázta Varga István. – A folytatásban aztán automata öntöző-berendezéssel láttuk el és újítottuk fel a nagyméretű élőfüves játékteret, modernizáltuk az edzőpályát, 300 néző elhelyezésére alkalmas lelátót építettünk, elkészült két darab fedett kispad és a technikai kerítés is.

Az Egerszalók SE kötelékében jelenleg hét utánpótlás csapatban 140 gyermek futballozik, míg a felnőttkeretet 25 játékos alkotja. A fejlesztéseknek köszönhetően egyszerre akár négy csapat is edzhet, lévén, hogy műfüves kispályák is rendelkezésre állnak.

– A tornacsarnok melletti területen két kisméretű műfüves pályán lehet tréningezni – tette hozzá a település első embere. – Ennél a létesítménynél a következő lépcsőfokot a világítás megépítése jelenti. Visszatérve a centerpályára, ott ugyebár már esti meccseket is lehet rendezni a 34,4 millió forintból megépített kandellábereknek és az ezeken található, 350 lux fényerőt biztosító reflektoroknak köszönhetően. Ahogy a Heréd elleni meccsre, úgy a többi találkozóra is várjuk a nézőket helyből és a környékből, így ugyanis nem ütközünk más találkozók időpontjával.

Varga István hozzátette: itt nem állnak meg. A településre látogató turisták igényeit is figyelembe véve rekortán futópálya kialakítása és teniszpálya létesítése szerepel a további tervek között.

A szombati meccsről még annyit, a herédiek idén második alkalommal játszhatnak világítás-avató mérkőzést, ugyanis szeptember 28-án Selypen, a Lőrinci sporttelepen volt már részük hasonlóban.