Egerszóláton futással erősítették a közösséget – Videóval

Nagy esemény a kis település életében, aminek lesz folytatása.

Három éve pattant ki három barát, Bata Árpád, Prokaj Gábor és Prokaj Ádám fejéből az ötlet, hogy szükség lenne egy olyan rendezvényre az Egerszóláti Sportkör részéről, amely kicsit sport és kicsit – a szóláti labdarúgócsapat mintájára – olyan közösségi élmény, ahol mindenki jól érzi magát.

A Jótékonysági Mikulásfutás aztán olyan jól sikerült, hogy tavaly már a egri NB I-es férfi kézilabda-csapat két játékosa, Bajorhegyi Ádám és Repóth Dániel fővédnökként futott a részvevőkkel és járult hozzá jelentősen az egerszóláti rászorulók ünnepéhez.

– Idén a jótékonysági futást azzal bővítettük ki, hogy nem használt ruhákat is fel lehetett már ajánlani – magyarázta Bata Árpád. – Megpróbáltunk minél több embert ösztönözni arra, hogy velünk tartson, ezért több apró ajándékkal, gesztussal kedveskedtünk. Ezt az tette lehetővé, hogy a település valamennyi civil szervezete a rendezvény mellé állt támogatásával, valamint a sportkörhöz közelálló személyekre is számíthattunk. Sőt! A DVTK-Eger kézilabdázói is nagyon sok élelmiszerrel járultak hozzá a jótékony részhez, Bajorhegyi Ádám és Repóth Dániel pedig ismét a rendezvény fővédnökeként volt jelen.



Az eseményen részt vett családok, gyermekek mindegyike egy tábla csokoládét kapott ajándékba. Az indulók nevét rögzítették, majd egy mikulássapkából sorsolva olyan ajándékokat (puzzle, társasjáték) lehetett nyerni, amelyek szintén a közösség szellemét táplálják.

– Minden segítőt, támogatót és futót beleszámolva mintegy száz személy vállalt szerepet valamilyen módon a rendezvényből, ami egy ilyen kis falu életében nagy dolognak számít. Reméljük, minden évben hozzá tudunk tenni egy kicsit a rendezvényhez, folyamatosan növelve az esemény színvonalát. Jövőre is szeretettel várunk mindenkit! – zárta szavait Bata Árpád.

