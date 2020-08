Egri és gyöngyösi érmek a bugaci homokdombokról

Háromszáz indulót vonzott Kiskunmajsa térségében a hagyományos Jonathermál-kupa kétnapos, országos rangsoroló verseny.

A rendezvényt három kiegészítő futammal bővítették, amelyben éjszakai, váltó és pontbegyűjtő verseny is várta az indulókat. A főversenyt a szombati nappali középtávú és a vasárnapi normál távú viadal jelentette 30 Celsius fok feletti hőségben, ahol a több nemzet futóiból álló mezőny nem csak egymással, hanem a cudar meleggel is megküzdött a forró homok borította dombokon.

Megyénk három legnagyobb tájfutó szakosztályának futóit az eredményhirdetésen is sokszor szólították, mert az értékes helyezésekből az Egri Testedző Club (ETC), az Egri Spartacus SE (ESP) és a Gyöngyösi Tájfutó Club (GYO) fiataljai és szeniorjai egyaránt kivették a részüket. Bárány Tamás, Honfi Gábor, Varga Viola, Kocsis Gabriella és Radics Anna az összetett versenyben nem találtak legyőzőre.

A megyénkbeli 1–10. helyezettek

Kétnapos összetett

F14C: 2. Jónás Botond (ESP)

F21A: 1. Bárány Tamás (ESP)

F40A: 4. Varga Balázs (GYO)

F65A: 1. Honfi Gábor (ETC), 4. Szalóki Rezső (GYO), 9.Tóth Sándor (ETC)

F75A: 2. dr. Nagy Árpád (ETC)

N14B: 1. Varga Viola (GYO)

N15–18C: 4. Kovács Csilla (ESP)

N18 B: 2. Varga Boglárka (ESP), 5. Simon Veronika (GYO)

N40A: 1. Kocsis Gabriella (ETC)

N45Br: 5. Érsek P. Ildikó (ETC)

N50A: 4. Kiss Teodóra (ETC)

N55A: 1. Radics Anna (ETC), 1. Marczis Márta (ESP) holtversenyben, 5. Szalai Éva (GYO)

Éjszakai futam

F21B: 1. Bárány Tamás

F75B: 1. dr. Nagy Árpád

F65B: 4. Tóth Sándor

N45B: 1. Radics Anna, 2. Kiss Teodóra, 4. Marczis Márta

N18B: 2. Varga Boglárka, 3. Kovács Csilla

Váltóverseny

N21B: 1. Gyöngyösi Tájfutó Klub (Varga Bogkárka, Varga Viola)

Mix: 5. Gyöngyösi Tájfutó Club (Varga Balázs, Simon Veronika)