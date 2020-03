Egri extrateljesítmények a Balatonnál

Egri győztest, továbbá ezüst- és bronzérmest is köszöntettek a 13. Spuri Balaton és FélBalaton Szupermaraton versenyen.

A négynapos rendezvényen az F4-es korosztály első helyezettjeként fogadhatta a gratulációt Vörös József. A megyeszékhelyi szenior futó 15:54:36 órás idővel végzett az élen. Eközben az egri hölgyek is jócskán kitettek magukért.

– A balatoni Szupermaraton­ra egyéniben ötödik alkalommal neveztem és sikeresen célba is értem – magyarázta Sebestyén Tímea. – Ötvenkét egyéni női indulóból a nyolcadik helyen értem be, míg a saját korcsoportomban a hatodik helyet sikerült elérni. A négy nap alatt 196 kilométer hagytam mögött, mindezt 18:22:47 óra alatt.

Az EVSI ultrafutója női párosban Szívós Orsolyával együtt Egri Vidám Leánykák néven indult.

– Harminchárom női csapatból abszolútban a harmadikként fejeztük be a versenyt, míg a korosztályos bontásban 17:36:36 órás idővel második helyre állhattunk. A női párosoknál csak én rajtoltam egyéniben is, így egy kicsit logisztikáztunk Orsival. Az első napon két szakaszt futott, a többi napon pedig az utolsókat teljesítette. Most először szerepeltünk így, együtt, de szépen össze tudtunk dolgozni. Májusban – rajthoz állunk az Ultra Balatonon is. Társammal együtt futónagykövetként büszkék vagyunk valamennyi egrire, aki rótta a kilométereket a magyar tenger körül – mondta Sebestyén Tímea.