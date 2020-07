Egri gátfutó győzte le a vb-bronzérmest

Petrovai József edző tanítványa a 36. Honvéd-kupán előzte meg a hosszú sérülés után, mintegy két év kihagyást követően versenyző Baji Balázst.

A férfiak 110 méteres gátfutás (a Cziráky József emlékverseny) döntőjében Szeles Bálint 14.01 másodperces idővel győzte le a világbajnoki bronzérmest. A 36. Honvéd-kupa szombati napjának meglepetését szállító egri atléta is nehéz időszakon jutott túl, tekintve, hogy tavaly novemberben daganatos betegség miatt eltávolították az egyik veséjét.

– A műtétet követően a felépülésen gyorsan túljutottam, utána szépen, fokozatosan felépítettük ezt az egészet. Az elmúlt hetekben már tudtam rendesen, keményen edzeni, sikerült sokat gátazni – mondta heol.hu-nak az Egri Sportiskola SE 21 éves gátfutója.

Petrovai József edző tanítványát a remek eredmény meglepetésként érte. – Nagyon nem számoltam ezzel – folytatta az andornaktályai illetőségű Szeles Bálint. – Az edzőmmel előzőleg arról beszétünk, hogy egy 14.03 másodperces kezdésnek már örülnénk. A melegítésnél nem éreztem rossznak a mozgást, ott már sejtettem, hogy tudok én jót futni. Az előfutamban rúgtam néhány jó nagyot, és mert a rajtom jobb mint Balázsé, ott öt gátig vezettem is, de ott leelőzött. A döntőben viszont már tudtam tartani az előnyömet és – bár nem láttam rendesen, de – körülbelül fél-egy méterrel meg tudtam verni. Egyébként semmi különös nem történt, sőt a tavalyi felkészülésem jobban sikerült, mint a tavalyi. Persze ebbe az is belejátszott, hogy a Balázs sérült volt, ő is próbál visszatérni, ám ő már jobban benne van a korban és talán annyira nem tudja összeszedni magát, mint az korábban sikerült neki.

A BHSE klasszisa csalódottan vette tudomásul – nemcsak azt, hogy a második helyen zárt, hanem azt is, hogy 14 másodpercen kívüli (14.08) idővel fejezte be a napot.

– Az előfutam után elégedetlen voltam, most meg szomorú, mert a tudásomhoz képest ez gyenge eredmény – fogalmazott Baji Balázs a nso.hu-n. – Nyilvánvaló, hogy a sérülésem olyan hátrányba taszított, amit nehéz ledolgozni. Normál helyzetben is, nemhogy egy ilyen furcsa, rendhagyó felkészülés során, mint amit ez a járvány magával hozott. Egy nehéz folyamat kellős közepén vagy bizonyos fokozatán állok, de tény: ennél sokkal többre számítottam magamtól. Örültem volna egy 13.60-70 körüli időnek, de ezek szerint most ez irreális elvárás volt. Nem tudom mivel magyarázni, csak azzal, hogy még nem állok készen.

Szeles Bálint jövő héten a Budapest Openen, utána az országos bajnokságon szerepel.

A 110 méteres gátfutás végeredménye:

1. Szeles Bálint (Egri Sportiskola SE) 14.01 másodperc

2. Baji Balázs (BHSE) 14.08

3. Eszes Dániel (Dunakeszi VSE) 14.63

4. Kalácska Áron (Horn-Bercsényi DSE) 15.34

5. Lovistyék Bálint (Dunakeszi VSE) 16.15

6. Bartalos Dávid (Haladás VSE) 16.26