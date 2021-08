Egri játékos is erősítette a Challenger-tornát nyert U18-as válogatottat

Az új idényben már a felnőttek gárdáját erősíti a 2003-as születésű Kelemen Ádám.

A magyar válogatott sikerével zárult a Szlovákiában rendezett a FIBA Youth European Challenger torna. Az U18-as fiúcsapatok számára kiírt rendezvényen egri származású játékos is sokat tett az elsőségért. Kelemen Ádám az Egri Kék Oroszlánok kosársuliban eltöltött gyermekévek után négy éve igazolt a Vasas Akadémiához. A jelenleg már 197 centis, bedobóként és erőcsatárként szereplő kosaras klubjában és a nemzeti csapatban is az egyik legjobbnak számít a lepattanók szedésében.

– Nemcsak a csapat, de a saját teljesítménnyel is elégedett vagyok – mondta Kelemen Ádám a vasassc.hu honlapnak. – Úgy érzem, minden tőlem telhetőt megtettem a sikerért. Egyetértek a fiúkkal abban, hogy ellenfeleink többsége erősebb testfelépítésű volt nálunk, ami eleinte nekem is okozott egy pici problémát. Ezt úgy oldottam meg, hogy az átlagosnál is több energiát fektettem a játékomba. Ez a taktika szerintem be is jött, s a végén már észre sem vettem a különbséget. Nagyon örülünk a sikernek, a csapat remekül működött együtt.

A 2021/22-es szezonban Ádám már az NB I/B Piros-csoportjában szereplő felnőtt csapatot erősíti, ahol szeretné a maximumot kihozni magából.

– Próbálok a lehető legtöbbet tanulni a csapattársaktól és az edzőktől, remélem, meg lesznek velem elégedve. Egyéni szinten szeretnék fejlődni és sikeresen bekapcsolódni abba a magasabb színvonalú kosárlabdázásba, amit a felnőttek játszanak. Leginkább a dobásaimon kell sokat dolgoznom, szeretnék pontosabb lenni ezen a téren. Az igazság azonban az, hogy most még a játék valamennyi elemében fejlődnöm kell – emelte ki Kelemen Ádám.

A Léván rendezett Challenger-torna döntőjében a magyar válogatt az ukránokat győzte le 80–68-ra.