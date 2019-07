Egri kapustábor: a blokktechnika és az indítási pozíció rejtelmei

Kiterülni, mint a vitorla. A jó hálóőr tudja, ha így tesz, nehezen lehet elrúgni mellette a labdát. A 10. Egri kapustáborban sok ehhez hasonló kulcsmondat hangzik el és ezekhez kapcsolódó mozgás bemutatása zajlik.

A 32 táborlakóra alaphelyzetben négy edző jut, ám mivel két vendégtréner is ellátogatott a Leányka úti pályára, az arány ennél is jobb. Az Illyés Dániel alapította Egri Kapusakadémia 2010 óta visszatérő rendezvényén Ifj. Gömöri Ottó, Éles Viktor, Ludmán Andor, Bollók Gábor, Angyal Dénes, Pintér László, Bozsik Bence és az ebben az évben utoljára főszervező Illyés öt csoportra bontott társaságokkal végzi a gyakorlatokat. A kurzus munkájába tegnap az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főállású edzőjeként Kövesfalvi István és a nyíregyházi Tuska János is bekapcsolódott.

– Ugyanazt a modellt követjük évek óta – közli az ugyancsak az MLSZ kötelékében dolgozó, korábban Egerben védett és edzősködött Illyés Dániel. – Mivel nemrég megszületett második gyermekem, és egyéb teendők is lekötik az időmet, jövőre már ifj. Gömöri Ottóra tartozik a tábor szervezése és lebonyolítása. Ezért ezúton köszönöm az Eszterházy Károly Egyetem és a Harmati család eddigi támogatását.

Mire ezek a szavak elhangzanak, a hőség ellenére nagy becsvággyal mozgó fiatalok már az öltözőben hűsölnek, és talán esténként újra és újra eszükbe jut, mi az a blokktechnika, az indítási pozíció vagy az, hogyan kell kiszúrni az ellenfél gyenge pontjait.

„Vitorlabontás” közepette.

Bozsik Bence első kapusedzőjének nyomdokain jár

A besenyőtelki illetőségű Bozsik Bence 14 évesen már jelen volt az első kapustáborban, majd további négyben játékosként. Idén viszont már edzőként számíthattak a 24 esztendős hálóőrre, aki tavasztól az NB II.-es Budaörs U15-ös, U17-es és U19-es csapatának a kapusedzője, miközben nyártól a Biatorbágy „egyese”, mivel a Pilisi LK gárdájának búcsút intett.

– Sokat tanultam Illyés Danitól, akire emberileg és szakmailag is felnézek. Megtisztelő, hogy elhívott a táborba, igyekszek megfelelni az elvárásoknak, és ezen a területen tovább akarom fejleszteni a tudásomat, mert nagyon tetszik a kapusedzőség – mondta az ELTE-n sportmenedzserként végzett Bozsik Bence, majd hozzátette: a sok kommunikáción és sok biztatáson alapuló képzés híve, amit Illyés Dániel képvisel. – Magam is ezen az úton szeretnék haladni a jövőben.

Bukrán és Molnár

Az élre Bukrán Erik neve kívánkozik. A DVTK NB I.-es csapatának 22 esztendős kapusa a tábor rendszeres résztvevőjének számított, de említhető Molnár Márk is. A Duna Aszfalt-Tiszakécske NB II.-es gárdájának 20 éves kapusa ugyancsak több alkalommal pallérozta tudását az egri nyári kurzuson.