Egri PLE: bajnoki cím egyéniben és csapatban

Erős mezőnyben sikerült érmeket szerezni.

Kiválóan szerepeltek az egri fiatalok az ifjúsági sportlövők légfegyveres országos bajnokságán. A százhalombattai viadalon Takács Tibor és Takács László edzők tanítványaként Nagy Bálint az első, Nagy Zsombor pedig a második helyet szerezte meg.

– Azért is jelent sokat számomra ez az aranyérem, mert csupán másfél éve kezdtem el lőni – mondta Nagy Bálint az utanpotlassport.hu-nak. – Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar el tudok jutni az országos bajnoki címig. Nagyon erős volt a mezőny, sokan is voltunk, ráadásul izgultam is, főleg az utolsó sorozatban, de végül sikerült abban is jól teljesítenem.

Az ob egri helyezettjei, 10 méteres légpisztoly:

1. Nagy Bálint 378-7x

2. Nagy Zsombor 369-5x

15. Bakó Tamás

26. Kovács Erik

Csapatban: 1. Egri PLE (Nagy Bálint, Nagy Zsombor, Tamás Bakó)