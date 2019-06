Egri sajtós párossal erősítették a klubot Mezőkövesden

Lehetőség és felelősség. Alapjaiban ezek ­határozzák meg Fenyves Balázs és Sütő Gergő mezőkövesdi szerepvállalását. A két egri sajtómunkatárs a tavaszi idényt az NB I.-es Zsóry FC-nél töltötte azzal a megbízatással, hogy a matyó klubnál folyó kommunikációs tevékenységet magasabb szintre helyezzék.

– A foci teljesen más dimenzió! – vág a közepébe a Heves Megyei Hírlapnál évtizedes újságírói múlttal rendelkező kollégaként Fenyves Balázs. – Vízilabdában és kézilabdában rövidebb a játékidő és több az esemény, így először arra gondoltam, hogy az egy-egy futballmeccs élő közvetítése során jelentkező két órában nem lesz majd olyan feszes a menetrend. Tévedtem! Itt nem lehet hibázni. Egy NB I.-es labdarúgóklubnál sokkal inkább a reflektorfénybe kerül a megjelenés bármilyen formája, mint az előbb említett két sportágban. Az Egri Vízilabda Klubnál és az Eszterházy SC-nél betöltött feladatkörök is teljes embert kívántak és kívánnak, ám itt ez fokozottan érvényes. Egy mondatot háromszor is meggondolok, mielőtt leírom, mert a pontatlanság, az oda nem figyelés azonnal szemet szúr az egyre gyarapodó tábornak, amelynek tagjai azonnal leütik a „magas labdát”.

Fenyves Balázsnak a Mezőkövesd-Zsóry FC az ötödik honi élvonalban érdekelt csapata, ahol számíthatnak rá. Előzőleg az ZF-Eger férfi és női pólósainak médiafelelőseként szerzett tapasztalatot, míg az Eszterházy Károly Egyetem sport-sajtófőnökeként az ESC női kézilabdázóinál jelenleg is vezető beosztást tölt be. A Líceum Tv szerkesztő-riporterként nemcsak az írott, hanem az elektronikus sajtó is közel áll hozzá, aminek nagy hasznát veszi a kövesdieknél.

A közösségi média valamennyi területén a fejlődést célzó Zsóry FC-nél Sütő ­Gergő szorosan együttműködve dolgozik Fenyvessel. A munkamegosztás, a feladatok szétválasztása évek óta kialakított rendben történik kettejük között, noha labdarúgóklubnál először kaptak megbízatást, így néhány vonatkozásban változott a korábbi felépítmény.

– Ez nem két embert kívánó munka, hanem a fotóssal, videóssal kiegészülve egy kis csapat dolgozik az egyesületnél, miközben – elsősorban a marketingre gondolva – folyamatosan bővül a feladatkör – mondja Sütő Gergő. – ­Számunkra nem volt rossz ajánlólevél az Eszterházy Károly Egyetemen szerzett tapasztalat, mint ahogy sokat tanultunk a pólósoknál és a kézilabdázóknál is. A gyorsaság és a frissesség alapként szolgál, ám mi itt azzal szembesültünk, hogy még gyorsabb és pontosabb munkát igényel egy NB I.-es futballklub megjelenése és megjelenítése a saját felületeken, illetve a kollégákkal történő kapcsolattartás során.

Ahogy visszatekintenek, Mezőkövesden egyből a mély vízbe került a Fenyves, Sütő páros. A felkészültség azonban azt eredményezte, hogy mindketten fennmaradtak, sőt, ők gerjesztenek olyan hullámokat, amelyeket meglovagolva jobban az érdeklődés homlokterébe került a Zsóry FC. Igaz, ebben lényeges szerepet játszott az NB I.-ben elért hatodik helyezés, miként az is, hogy a sárga-kékek labdarúgói megnyilatkozások terén is profik.

– Jó velük együtt dolgozni, mert értik és tudják, hogy a média milyen szerepet tölt be az életükben, amihez muszáj alkalmazkodni, akkor is, ha néha ez bizony terhes is tud lenni – veszi vissza a szót Fenyves Balázs. Azt már ­Sütő erősíti meg, hogy az öltözőben vagy a pályán nem zavarja a játékosokat a jelenlétük, mi több, olykor a focistáktól érkezik ötlet vagy éppen dicséret, egy-egy jól sikerült Facebook-poszt, netán videó után.

Az egri sajtós páros munkájának legnagyobb elismerése azonban az, hogy az első félév ismerkedési időszakát követően a klub elnöke, Tállai András szerződést ajánlott a kollégáknak. Így a médiás duó a 2019/20-as idényben is élhet a nagy felelősséggel járó lehetősséggel a Mezőkövesd-Zsóry FC-nél.