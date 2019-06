Egri sakkélet: nagy lépések előre

A 2024-es sakkolimpia magyarországi rendezésének lehetősége, a 43. Agria Sakkfesztivál, az NB II-be pályázó egri csapat és Majoros Rózsa ifjúsági válogatottsága szerepelt a középpontban az egri városháza üvegtermében tartott pénteki sajtótájékoztatón.

Az utánpótlás-nevelés fontossága és a női sakk rangjának emelése is azon célok közé tartozik, amelyeket a Magyar Sakkszövetség májusban megválasztott elnökeként a zászlajára tűzött Szabó László. A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) elnöki posztját is betöltő, 49 éves sportvezető székfoglalójában az is kimelte: bírja a kormány ígéretét, hogy támogatni fogja a szövetséget abban, hogy pályázza meg a 2024-es sakkolimpia megrendezését. Ehhez az elképzeléshez csatlakoznak megyénkben is, miközben úgy segítenek a sportágnak, ahogy arra már jó ideje nem akadt példa.

– Egerből indult tehetségként Seres Lajos és Gledura Benjámin már letette a névjegyét, Majoros Rózsa pedig jó úton jár, hogy a legkiválóbbak közé jusson – fogalmazott az egri Fidesz ügyvezető alelnöke, Oroján Sándor. – A tehetséges sportoló lány előmenetelét 400 ezer forinttal támogatja a megyeszékhely önkormányzata, míg a 43. Agria Sakkfesztivál rendezési költségeihez egymillió forint a városi hozzájárulás. A rangos eseményhez 500 ezer forinttal szponzorként csatlakozott a Szinva Net Zrt., így piaci támogatóként is sikerült a verseny mögé állítani. A jelentős hagyományokkal rendelkező viadal előversenyeként kiírt utánpótlás megméretés helyszínéül az egri vár Dobó bástyája szolgál, míg a fesztivált a Megyeháza Barkóczy termében bonyolítják le július 15. és 21. között.

Oroján Sándor hozzátette: a jelenleg a megyei bajnokságban szereplő Egri SRSK csapatát jövő szeptemberben szeretnék az NB II-ben tudni, ezzel együtt növelni kívánják az utánpótlás sakkozók számát. Ez utóbbi egész pontosan azt jelenti, arra törekszenek, hogy három éven belül 200 diák tanuljon heti rendszerességel sakkozni.

A sportágat négy és fél éves kora óta űző Majoros Rózsa ősztől a Szilágyi gimnázium tanulójaként léptetheti a bábukat, miután az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájából nemrég elballagott.

A 2024-es – remélhetőleg hazánkban rendezendő – sakkolimpián történő szereplés nagy célként lebeg a hamarosan 2051 Élő-ponttal rendelkező, korosztályában a világranglistán 25. helyen álló fiatal szeme előtt. Ribli Zoltán utánpótlás kapitány által a ifjúsági válogatott keretbe behívott Majoros Rózsa részéről ehhez kiváló alapot nyújt az eddig megszerzett 12 országos bajnoki cím, a két Eb-ezüst, a két Eb-bronz, a két uniós bajnoki cím és a világbajnoki hatodik helyezés. A 2018-as ob-n elsőségből duplázó lány idén harmadik helyen végzett az U19-es ob-n, jövőre pedig arra a pályázik, hogy megnyerje az U20-as versenyt és kvalifikálja magát a felnőtt női bajnokság mezőnyébe.

Jelentős segítség

– A magyar nyílt bajnokságot 1987-ben 236 indulóval rendeztük meg, azóta Egeren kívül csak Zalakaros és Budapest adott otthont a versenynek – mondta a Heves Megyei Sakkszövetség alelnöke, az Egri SRSK szakosztályvezetője, Rauch Ferenc. – A 43. Agria Sakkfesztivál lebonyolításához a másfél millió forintos költségvetés, a várbeli és a megyeházi helyszín biztosítása óriási segítséget jelent. Amikor annak idején elkezdtük a sorozatot, azért tettük, mert nem volt pénzünk, és a legolcsóbbnak az számított, ha itthon játszhattak a mieink. Az idei kilenc fordulós fesztiválra nehéz megjósolni, hogy mennyien jönnek, míg a gyerekversenyen bízom benne, hogy 50–60 fiatal asztalhoz ül majd.