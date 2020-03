Egri Triatlon Klub: sokan csak az őszi idényben bíznak

A fegyelem szerepét az Egri Triatlon Klub (ETK) elnöke is kiemelte, amikor a járvány idején esetlegesen végezhető szabadtéri sporttevékenységek kerültek terítékre.

– Nem gyarapodott az egyénileg futók száma, legalábbis a környezetben ezt tapasztaltam az elmúlt egy hétben – mondta Pelbárt Zoltán. – Aki kellőképpen elkötelezett, az úgyis megy, persze betartva azokat a szabályokat, amelyek most már egyre inkább szigorodnak, vagyis kerülve a csoportosulást, egyénileg és lehetőség szerint távol a lakott területektől. Ha megoldhatom, magam is a szőlők közé vagy az erdőbe megyek futni.

Nyilván, ha házi karanténba rendelték az embert, akkor otthon kell maradni, de Pelbárt Zoltán erre látott már ellenpéldát.

– A kicsit elvakultak és a régi „motorosok” most is végzik egyénileg a futásokat, kerékpározásokat – folytatta a vezető. – Bízva abban, hátha erősebb a sportolói szervezet és rajta nem fog a kórság. Jelenleg nálunk lényegesen többen készülnek ironman versenyre, mint korábban, nekik napi két edzés szerepel a programban. Ez most a lakásra, a kertre vagy több távolabbi, ritkábban látogatott helyekre korlátozódik és mivel nincs uszodai edzéslehetőség sem, az igazán elszántak már abban gondolkodnak, hogy neoprén ruhában szabadvízben végzik az úszóedzést. Aki meg bizonytalan, az inkább úgy dönt, hogy nem megy, majd csak akkor, ha lecseng ez a történet. Sokan leghamarabb már csak az őszi versenyekben bíznak, többen – rendezők és versenyzők – teszik át versenyüket a jövő évre.

Pelbárt Zoltán nem említette, hogy az egylet kiemelt rendezvényének számító, augusztus 30-ra tervezett Flavin7 Bükk Kapu Trail megrendezését tudják-e vállalni, illetve mennyi esély mutatkozik arra, hogy le lehessen bonyolítani a viadalt. Érthető okoknál fogva jelen helyzetben ugyanis erre nincs vészforgatókönyv. Egy másik terv, elképzelés azonban nagyon is foglalkoztatja a klub vezetését.

– A fiatalok felé történő nyitás, a létszámbővítés és a lehetőségnyújtás érdekében határozott szándékunk, hogy az Egri Triatlon Klub nevét módosítjuk, egyben szélesítjük a sportági palettát. A bejegyzésváltoztatás még nem történt meg, de úgy véljük, az Egri Futó és Triatlon Klub elnevezés jobban lefedi jelenlegi státuszunkat és jövőbeli szándékainkat. Ezzel együtt marad a korábbi profil, a terepsportok között jobban teret engedve a terep- és hegyifutásnak – zárta szavait az ETK elnöke.