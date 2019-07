Egyértelmű esélyes nélkül rajtolt a 43. Agria Sakkfesztivál

Vasárnap kora délután hirdetnek győztest az Egerben zajló 43. Agria Sakkfesztiválon.

– Címszerző versenyként hirdettük meg az idei Agria Sakkfesztivált, a kilenc forduló során nagymesteri címet szerezhetnek az arra érdemesek – tájékoztatott a szervezők nevében Rauch Ferenc. – A nyolcvanöt főt számláló mezőnyt két részre osztottuk, elkülönítve ezzel a 1900 fölötti és alatti FIDE-értékszámmal bíró versenyzőket. Az esemény rangját emeli, hogy a nevezők között nagymester és nyolc nemzetközi mester is található.

Az elmúlt években távol-keleti országok képviselőit is megmozgatta a rendezvény, de idén is a magyarok lesznek többségben.

– Ukrán és román versenyzők is érkeztek Egerbe, egyébként ezúttal elenyésző a külföldiek száma – folytatta Rauch. – Ez leginkább annak köszönhető, hogy elég későn tisztázódott a díjazás, így kevesebb idejük maradt reagálni a külföldieknek.

Ami azonban bizonyos: az idei évben sem rendeznek Agriát Káposztás Miklós nemzetközi mester nélkül. A 80 éves ikon az eddigi negyvenhárom versenyből mindössze egyről hiányzott. Itt lesz a tavalyi bajnok ukrán Vladiszlav Tiba is, így fennáll az esélye, hogy akár címvédés is lehet.

De miként látja az esélyeket a rutinos szervező.

– Az idei verseny egyik érdekessége, hogy rendkívül kiegyenlített a mezőny. Nem lehet egyértelmű esélyesről beszélni, ami még inkább izgalmassá teszi a hetet – zárta szavait Rauch Ferenc.